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Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024
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11:36 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kadry-1963632721.html
Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе
Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024
Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:36
2024-08-02T11:36
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале."На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", — написал он в сообщении.На кадрах виден обломок сбитой ракеты, а место падения оцеплено оперативными службами.Губернатор призвал жителей города оставаться дома и плотно закрыть окна.В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе

Развожаев опубликовал кадры с обломками сбитых ракет ATACMS в Севастополе

© Фото : Telegram-канал Михаила РазвожаеваСуббоеприпас сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе
Суббоеприпас сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Telegram-канал Михаила Развожаева
Суббоеприпас сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
"На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", — написал он в сообщении.
© Фото : Telegram-канал Михаила РазвожаеваОперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS
Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Telegram-канал Михаила Развожаева
Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS
На кадрах виден обломок сбитой ракеты, а место падения оцеплено оперативными службами.
Губернатор призвал жителей города оставаться дома и плотно закрыть окна.
В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте
Вчера, 05:02
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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