Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе
Развожаев опубликовал кадры с обломками сбитых ракет ATACMS в Севастополе
© Фото : Telegram-канал Михаила РазвожаеваСуббоеприпас сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе
Суббоеприпас сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
"На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", — написал он в сообщении.
© Фото : Telegram-канал Михаила РазвожаеваОперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS
Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS
На кадрах виден обломок сбитой ракеты, а место падения оцеплено оперативными службами.
Губернатор призвал жителей города оставаться дома и плотно закрыть окна.
В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.