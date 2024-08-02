https://ria.ru/20240802/kadry-1963632721.html

Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе

Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе - РИА Новости, 02.08.2024

Появились кадры с места падения осколков ракеты ATACMS в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:36

2024-08-02T11:36

2024-08-02T11:36

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал снимки обломков сбитой в городе американской ракеты ATACMS, кадры опубликованы в его Telegram-канале."На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", — написал он в сообщении.На кадрах виден обломок сбитой ракеты, а место падения оцеплено оперативными службами.Губернатор призвал жителей города оставаться дома и плотно закрыть окна.В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.

https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев