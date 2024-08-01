https://ria.ru/20240801/tagil-1963385010.html

На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации

На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации - РИА Новости, 01.08.2024

На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации

Два вертолета детской и взрослой реанимации направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает минздрав Свердловской области. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:33

2024-08-01T11:33

2024-08-01T12:07

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Два вертолета детской и взрослой реанимации направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает минздрав Свердловской области. "На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/zavaly-1963383349.html

нижний тагил

свердловская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, свердловская область