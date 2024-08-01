https://ria.ru/20240801/tagil-1963385010.html
На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации
На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации - РИА Новости, 01.08.2024
На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации
Два вертолета детской и взрослой реанимации направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает минздрав Свердловской области. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:33
2024-08-01T11:33
2024-08-01T12:07
происшествия
нижний тагил
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a816f128a4175e1b7753f8d834bcb07f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Два вертолета детской и взрослой реанимации направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает минздрав Свердловской области. "На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/zavaly-1963383349.html
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d5b339a271fed1bf196b867911d0d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации
На обрушения подъездов ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации