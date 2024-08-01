https://ria.ru/20240801/matvienko-1963381042.html
Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России
Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России
Тема поддержки семей, материнства и детства останется одним из главных приоритетов в России даже после окончания Года семьи, заявила председатель Совета... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:20
2024-08-01T11:20
2024-08-01T11:20
общество
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тема поддержки семей, материнства и детства останется одним из главных приоритетов в России даже после окончания Года семьи, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Понятно, что он (Год семьи) закончится, но тема поддержки семей, детей, материнства и детства никуда не уйдет. Конечно же, это один из главный государственных приоритетов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что данные вопросы – это личная тема президента, за которую он очень строго спрашивает с правительства, министерств и ведомств. По словам Матвиенко, в последнее время очень мощно прозвучала тема того, что многодетная семья, дети – это традиционные ценности для России. Государство это всячески поддерживает, и имидж семьи, в том числе многодетной, вырос в обществе, пояснила она.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России
Матвиенко: поддержка семей останется одним из приоритетов в РФ после Года семьи
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тема поддержки семей, материнства и детства останется одним из главных приоритетов в России даже после окончания Года семьи, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Понятно, что он (Год семьи) закончится, но тема поддержки семей, детей, материнства и детства никуда не уйдет. Конечно же, это один из главный государственных приоритетов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она отметила, что данные вопросы – это личная тема президента, за которую он очень строго спрашивает с правительства, министерств и ведомств. По словам Матвиенко, в последнее время очень мощно прозвучала тема того, что многодетная семья, дети – это традиционные ценности для России. Государство это всячески поддерживает, и имидж семьи, в том числе многодетной, вырос в обществе, пояснила она.