https://ria.ru/20240801/matvienko-1963381042.html

Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России

Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко назвала поддержку семей одним из главных приоритетов в России

Тема поддержки семей, материнства и детства останется одним из главных приоритетов в России даже после окончания Года семьи, заявила председатель Совета... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:20

2024-08-01T11:20

2024-08-01T11:20

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тема поддержки семей, материнства и детства останется одним из главных приоритетов в России даже после окончания Года семьи, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Понятно, что он (Год семьи) закончится, но тема поддержки семей, детей, материнства и детства никуда не уйдет. Конечно же, это один из главный государственных приоритетов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она отметила, что данные вопросы – это личная тема президента, за которую он очень строго спрашивает с правительства, министерств и ведомств. По словам Матвиенко, в последнее время очень мощно прозвучала тема того, что многодетная семья, дети – это традиционные ценности для России. Государство это всячески поддерживает, и имидж семьи, в том числе многодетной, вырос в обществе, пояснила она.

https://ria.ru/20240714/demografiya-1959512843.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф