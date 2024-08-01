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Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой - РИА Новости, 01.08.2024
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09:05 01.08.2024 (обновлено: 10:42 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/forum-festival-1963318002.html
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой - РИА Новости, 01.08.2024
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой
В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:05
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества".Она пройдет с 12 по 27 августа, ее можно будет посетить бесплатно. Выставка организована Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и приурочена ко Дню строителя. В качестве экспертов выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко. По словам Кузнецова, экспозиция посвящена труду строителей. Сама инсталляция выполнена в форме моста, а вторая часть экспозиции включит в себя тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли.На экспозиции также будут представлены живопись и графика советского периода и работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В нее также войдут работы из собраний московских музеев Москвы и других городов России, а также галерей и частных коллекций.Ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в "Зарядье" будет открыта выставка "Город будущего".Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.
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городское хозяйство москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой

© Пресс-служба ЦСИ "Винзавод"Батынков Константин
Батынков Константин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Пресс-служба ЦСИ "Винзавод"
Батынков Константин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества".
Она пройдет с 12 по 27 августа, ее можно будет посетить бесплатно. Выставка организована Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и приурочена ко Дню строителя. В качестве экспертов выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко.
По словам Кузнецова, экспозиция посвящена труду строителей. Сама инсталляция выполнена в форме моста, а вторая часть экспозиции включит в себя тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли.
На экспозиции также будут представлены живопись и графика советского периода и работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В нее также войдут работы из собраний московских музеев Москвы и других городов России, а также галерей и частных коллекций.
Ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в "Зарядье" будет открыта выставка "Город будущего".
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве
24 июля, 10:06
 
Городское хозяйство МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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