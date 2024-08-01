https://ria.ru/20240801/forum-festival-1963318002.html
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой - РИА Новости, 01.08.2024
Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой
В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:05
2024-08-01T09:05
2024-08-01T10:42
городское хозяйство москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества".Она пройдет с 12 по 27 августа, ее можно будет посетить бесплатно. Выставка организована Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и приурочена ко Дню строителя. В качестве экспертов выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко. По словам Кузнецова, экспозиция посвящена труду строителей. Сама инсталляция выполнена в форме моста, а вторая часть экспозиции включит в себя тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли.На экспозиции также будут представлены живопись и графика советского периода и работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В нее также войдут работы из собраний московских музеев Москвы и других городов России, а также галерей и частных коллекций.Ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в "Зарядье" будет открыта выставка "Город будущего".Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.
https://ria.ru/20240724/zaryade-1961588057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества".
Она пройдет с 12 по 27 августа, ее можно будет посетить бесплатно. Выставка организована Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и приурочена ко Дню строителя. В качестве экспертов выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов
и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко.
По словам Кузнецова, экспозиция посвящена труду строителей. Сама инсталляция выполнена в форме моста, а вторая часть экспозиции включит в себя тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли.
На экспозиции также будут представлены живопись и графика советского периода и работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В нее также войдут работы из собраний московских музеев Москвы и других городов России
, а также галерей и частных коллекций.
Ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов
сообщил, что в рамках форума-фестиваля в "Зарядье
" будет открыта выставка "Город будущего".
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.