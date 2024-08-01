https://ria.ru/20240801/forum-festival-1963318002.html

Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой

Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой - РИА Новости, 01.08.2024

Форум-фестиваль "Москва 2030" отметит День строителя выставкой

В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества". РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:05

2024-08-01T09:05

2024-08-01T10:42

городское хозяйство москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963317777_72:0:1208:639_1920x0_80_0_0_da71ee181a11d36058b1c7c2a60a43d0.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском Винзаводе 12 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется выставка "Конструкция творчества".Она пройдет с 12 по 27 августа, ее можно будет посетить бесплатно. Выставка организована Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и приурочена ко Дню строителя. В качестве экспертов выступят главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко. По словам Кузнецова, экспозиция посвящена труду строителей. Сама инсталляция выполнена в форме моста, а вторая часть экспозиции включит в себя тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли.На экспозиции также будут представлены живопись и графика советского периода и работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В нее также войдут работы из собраний московских музеев Москвы и других городов России, а также галерей и частных коллекций.Ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в "Зарядье" будет открыта выставка "Город будущего".Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.

https://ria.ru/20240724/zaryade-1961588057.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)