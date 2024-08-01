https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963454474.html

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу Блиновской - РИА Новости, 01.08.2024

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, ей вменяется неуплата налогов,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:16

2024-08-01T15:16

2024-08-01T15:24

москва

елена блиновская

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, ей вменяется неуплата налогов, легализация денежных средств и неправомерный оборот средств платежей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)", - говорится в сообщении.

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москва, елена блиновская, происшествия, россия