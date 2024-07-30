https://ria.ru/20240730/staroobryadtsy-1962903297.html

Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе

Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе - РИА Новости, 30.07.2024

Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:03

2024-07-30T13:03

2024-07-30T13:03

религия

уганда

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960732769_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_1159c919dd156a22e20f0201fb5cf08c.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий надеется, что в школе при старообрядческом приходе святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы – будет преподаваться русский язык, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков. "Владыка посетил кабинет Русского мира в Кампале, ознакомился с программой и выразил надежду, что русский язык будут преподавать в школе при нашем приходе", - сообщил он.Митрополит Корнилий с 17 по 27 июля провел первый в истории визит к староверам Уганды, в котором принял участие иерей Никола Бобков. Четыре угандийских прихода РПСЦ посещают до 300 верующих, их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием.

https://ria.ru/20240721/liturgiya-1961056014.html

уганда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уганда, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия