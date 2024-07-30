Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе
Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в школе при приходе в Уганде
© Фото предоставлено РИА Новости в РПСЦВизит в Уганду главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова)
© Фото предоставлено РИА Новости в РПСЦ
Визит в Уганду главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова). Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий надеется, что в школе при старообрядческом приходе святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы – будет преподаваться русский язык, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.
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"Владыка посетил кабинет Русского мира в Кампале, ознакомился с программой и выразил надежду, что русский язык будут преподавать в школе при нашем приходе", - сообщил он.
Митрополит Корнилий с 17 по 27 июля провел первый в истории визит к староверам Уганды, в котором принял участие иерей Никола Бобков. Четыре угандийских прихода РПСЦ посещают до 300 верующих, их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием.
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