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Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе - РИА Новости, 30.07.2024
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Религия
 
13:03 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/staroobryadtsy-1962903297.html
Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе
Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе - РИА Новости, 30.07.2024
Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:03
2024-07-30T13:03
религия
уганда
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
религия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий надеется, что в школе при старообрядческом приходе святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы – будет преподаваться русский язык, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков. &quot;Владыка посетил кабинет Русского мира в Кампале, ознакомился с программой и выразил надежду, что русский язык будут преподавать в школе при нашем приходе&quot;, - сообщил он.Митрополит Корнилий с 17 по 27 июля провел первый в истории визит к староверам Уганды, в котором принял участие иерей Никола Бобков. Четыре угандийских прихода РПСЦ посещают до 300 верующих, их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием.
https://ria.ru/20240721/liturgiya-1961056014.html
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уганда, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия
Религия, Уганда, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Религия
Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в угандийском приходе

Глава РПСЦ надеется на преподавание русского языка в школе при приходе в Уганде

© Фото предоставлено РИА Новости в РПСЦВизит в Уганду главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова)
Визит в Уганду главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото предоставлено РИА Новости в РПСЦ
Визит в Уганду главы Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова). Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий надеется, что в школе при старообрядческом приходе святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы – будет преподаваться русский язык, рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.
«

"Владыка посетил кабинет Русского мира в Кампале, ознакомился с программой и выразил надежду, что русский язык будут преподавать в школе при нашем приходе", - сообщил он.

Митрополит Корнилий с 17 по 27 июля провел первый в истории визит к староверам Уганды, в котором принял участие иерей Никола Бобков. Четыре угандийских прихода РПСЦ посещают до 300 верующих, их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
21 июля, 17:01
 
РелигияУгандаРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Религия
 
 
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