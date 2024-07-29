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В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом
Состояние двоих пострадавших после ЧП с поездом в Волгоградской области — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:49
2024-07-29T15:49
2024-07-29T15:49
происшествия
авто
волгоградская область
котельниково
казань
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших после ЧП с поездом в Волгоградской области — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении администрации. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек, в том числе 15 детей, госпитализированы. Движение поездов на перегоне остановлено.
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происшествия, авто, волгоградская область, котельниково, казань, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Котельниково, Казань, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с поездом
После схода поезда под Волгоградом 2 пострадавших оказались в тяжелом состоянии