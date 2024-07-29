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Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта - РИА Новости, 29.07.2024
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23:24 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/elektroenergiya-1962810956.html
Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта
Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта - РИА Новости, 29.07.2024
Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта
Ввод двух новых блоков АЭС "Пакш" позволит Венгрии прекратить импорт электроэнергии, а в перспективе и начать ее импорт, заявил заместитель директора проекта... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:24
2024-07-29T23:24
венгрия
будапешт
виктор орбан
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
в мире
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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - РИА Новости. Ввод двух новых блоков АЭС "Пакш" позволит Венгрии прекратить импорт электроэнергии, а в перспективе и начать ее импорт, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын. "Ввод всех энергоблоков позволит исключить для Венгрии необходимость импортировать электроэнергию, она будет полностью энергетически независимой. А при хорошей погоде, возможно, сможет и продавать", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан напомнил, что Венгрия использует атомную энергетику почти 50 лет, сейчас действующие четыре блока АЭС "Пакш" производят половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии и покрывают треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70%, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, сообщил венгерский премьер. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html
https://ria.ru/20240729/proekt-1962810773.html
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венгрия, будапешт, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", В мире
Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта

Тупицын: Венгрия может начать импорт электроэнергии с новыми блоками АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАКШ (Венгрия), 29 июл - РИА Новости. Ввод двух новых блоков АЭС "Пакш" позволит Венгрии прекратить импорт электроэнергии, а в перспективе и начать ее импорт, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын.
"Ввод всех энергоблоков позволит исключить для Венгрии необходимость импортировать электроэнергию, она будет полностью энергетически независимой. А при хорошей погоде, возможно, сможет и продавать", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке.
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс
19 июля, 08:00
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан напомнил, что Венгрия использует атомную энергетику почти 50 лет, сейчас действующие четыре блока АЭС "Пакш" производят половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии и покрывают треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70%, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, сообщил венгерский премьер.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.
Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На АЭС "Пакш-2" рассказали об отношении венгров к проекту
Вчера, 23:15
 
ВенгрияБудапештВиктор ОрбанАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"В мире
 
 
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