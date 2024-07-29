https://ria.ru/20240729/elektroenergiya-1962810956.html

Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта

Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта - РИА Новости, 29.07.2024

Директор по строительству АЭС "Пакш-2" рассказал о перспективах проекта

Ввод двух новых блоков АЭС "Пакш" позволит Венгрии прекратить импорт электроэнергии, а в перспективе и начать ее импорт, заявил заместитель директора проекта... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:24

2024-07-29T23:24

2024-07-29T23:24

венгрия

будапешт

виктор орбан

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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - РИА Новости. Ввод двух новых блоков АЭС "Пакш" позволит Венгрии прекратить импорт электроэнергии, а в перспективе и начать ее импорт, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын. "Ввод всех энергоблоков позволит исключить для Венгрии необходимость импортировать электроэнергию, она будет полностью энергетически независимой. А при хорошей погоде, возможно, сможет и продавать", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан напомнил, что Венгрия использует атомную энергетику почти 50 лет, сейчас действующие четыре блока АЭС "Пакш" производят половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии и покрывают треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70%, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, сообщил венгерский премьер. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html

https://ria.ru/20240729/proekt-1962810773.html

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венгрия, будапешт, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", в мире