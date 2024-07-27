https://ria.ru/20240727/vsu-1962332999.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:04

2024-07-27T09:04

2024-07-27T09:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.15- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 00.25- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 1.30- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 06.50- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, вооруженные силы украины