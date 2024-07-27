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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vsu-1962332999.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:04
2024-07-27T09:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.15- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 00.25- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 1.30- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 06.50- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь с пятницы на субботу, а также в субботу утром обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.15- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 00.25- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм… 1.30- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 06.50- н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
25 июля, 09:31
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
25 июля, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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