https://ria.ru/20240727/svo-1962365178.html

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:12

2024-07-27T13:12

2024-07-27T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая ДНР отразили три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)