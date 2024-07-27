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Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:12
2024-07-27T13:12
2024-07-27T13:34
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая ДНР отразили три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили три атаки, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая ДНР отразили три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.