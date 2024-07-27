https://ria.ru/20240727/pozhar-1962303947.html

В Самарской области загорелось здание "Куйбышевазота"

В Самарской области загорелось здание "Куйбышевазота" - РИА Новости, 27.07.2024

В Самарской области загорелось здание "Куйбышевазота"

Пожарные борются с огнем на площади 200 квадратных метров в здании на улице Новозаводской, 6 в Тольятти, где расположено предприятие "Куйбышевазот", сообщили... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:38

2024-07-27T00:38

2024-07-27T00:44

происшествия

самарская область

россия

куйбышевазот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Пожарные борются с огнем на площади 200 квадратных метров в здании на улице Новозаводской, 6 в Тольятти, где расположено предприятие "Куйбышевазот", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области."Двадцать седьмого июля в 00.03 (23.03 мск) в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тольятти, Центральный район, улица Новозаводская, 6. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров", - сообщили в региональном ГУМЧС России.В ведомстве уточнили РИА Новости, что пожар произошел на заводе "Куйбышевазот".Пострадавших в результате пожара нет. Для тушения привлечены 59 человек и 21 единица техники, включая от МЧС России 38 человек и 14 единиц техники.На сайте "Куйбышевазота" указано, что химическое предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1955 году.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962296425.html

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происшествия, самарская область, россия, куйбышевазот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)