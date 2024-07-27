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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.07.2024
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10:38 27.07.2024 (обновлено: 10:50 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ogranicheniya-1962347172.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.07.2024
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в целях безопасности утром в субботу на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:38
2024-07-27T10:50
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в целях безопасности утром в субботу на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 МСК, на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения", - говорится в публикации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.
https://ria.ru/20240725/aeroport-1961936133.html
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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов
Люди у табло вылетов - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в целях безопасности утром в субботу на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 МСК, на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения", - говорится в публикации.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заключили в агентстве.
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КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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