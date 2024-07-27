https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962332534.html
Над Саратовской областью сбили беспилотник
Над Саратовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
Над Саратовской областью сбили беспилотник
Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:00
2024-07-27T09:00
2024-07-27T09:05
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
энгельс
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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саратовская область, роман бусаргин, энгельс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Энгельс, Безопасность
Над Саратовской областью сбили беспилотник
Губернатор Бусаргин: над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотник