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Над Саратовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 27.07.2024 (обновлено: 09:05 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962332534.html
Над Саратовской областью сбили беспилотник
Над Саратовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
Над Саратовской областью сбили беспилотник
Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:00
2024-07-27T09:05
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
энгельс
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин, энгельс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Энгельс, Безопасность
Над Саратовской областью сбили беспилотник

Губернатор Бусаргин: над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман БусаргинЭнгельсБезопасность
 
 
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