https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962332534.html

Над Саратовской областью сбили беспилотник

Над Саратовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024

Над Саратовской областью сбили беспилотник

Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:00

2024-07-27T09:00

2024-07-27T09:05

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

энгельс

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет", - написал он.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

саратовская область

энгельс

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саратовская область, роман бусаргин, энгельс, безопасность