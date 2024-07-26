https://ria.ru/20240726/vmf-1962063730.html
В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие два китайских корабля
В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие два китайских корабля - РИА Новости, 26.07.2024
В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие два китайских корабля
Два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Приморье, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:01
2024-07-26T04:01
2024-07-26T04:01
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Приморье, сообщает представительство МИД России во Владивостоке. "Военно-морская флотилия Народно-освободительной армии Китая в составе кораблей "Лунхушань" и "Чжэн Хэ" примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Лунхушань" относится к транспортно-десантным кораблям класса Юйчжао. Его водоизмещение 25 тысяч тонн, длина 210 метров, дальность автономного плавания 6 тысяч морских миль. Корабль способен перевозить до 900 солдат, 4 вертолета и 4 малых десантных катера, имеет пулеметно-пушечное вооружение. Корабль вступил в строй в 2018 году. Учебный корабль "Чжэн Хэ" имеет водоизмещение 5,5 тысячи тонн, длину 132 метра, дальность автономного плавания 11 тысяч морских миль. Вооружение - ракетно-пушечное. Вступил в строй в 1986 году. Ранее во Владивосток с деловым заходом прибыл корабль ВМС Вьетнама "Хунг Дао", его визит продлится до 31 июля. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
https://ria.ru/20240724/vmf-1961714106.html
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китай, россия, владивосток, день военно-морского флота
Китай, Россия, Владивосток, День Военно-Морского Флота
В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие два китайских корабля
В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие два корабля ВМС НОАК
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Приморье, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
"Военно-морская флотилия Народно-освободительной армии Китая в составе кораблей "Лунхушань" и "Чжэн Хэ" примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Лунхушань" относится к транспортно-десантным кораблям класса Юйчжао. Его водоизмещение 25 тысяч тонн, длина 210 метров, дальность автономного плавания 6 тысяч морских миль. Корабль способен перевозить до 900 солдат, 4 вертолета и 4 малых десантных катера, имеет пулеметно-пушечное вооружение. Корабль вступил в строй в 2018 году.
Учебный корабль "Чжэн Хэ" имеет водоизмещение 5,5 тысячи тонн, длину 132 метра, дальность автономного плавания 11 тысяч морских миль. Вооружение - ракетно-пушечное. Вступил в строй в 1986 году.
Ранее во Владивосток с деловым заходом прибыл корабль ВМС Вьетнама
"Хунг Дао", его визит продлится до 31 июля.
День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.