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В Москве на треть благоустроили территорию школы при Алексеевском монастыре
В Москве на треть благоустроили территорию школы при Алексеевском монастыре - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве на треть благоустроили территорию школы при Алексеевском монастыре
Выполнена треть работ по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:25
2024-07-26T15:25
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Выполнена треть работ по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Выполнили треть работ по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре в ЦАО. Общая площадь работ – 0,65 гектара. Выполнили демонтаж ветхих строений. Завершаем устройство двух лестниц, пяти новых подпорных стенок и ремонт одной существующей. Для удобства оборудуем лестницы металлическими перилами", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что вместо старого ограждения монтируется новое протяженностью почти 275 метров. Также планируется заменить асфальтовое покрытие тротуаров и проездов общей площадью более трех тысяч квадратных метров "Установим более 600 метров бордюрного камня, заменим две существующие опоры освещения и установим три дополнительные, установим пять прожекторов и семь видеокамер для безопасности на территории школы, высадим около 20 деревьев и кустарников, разобьем газон общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников площадью 45,5 тысяч квадратных метров, оборудуем две спортивные площадки: универсальную и для занятий воркаутом, создадим место для проведения торжественных мероприятий", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, цао, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ЦАО, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Выполнена треть работ по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Выполнили треть работ по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре в ЦАО
. Общая площадь работ – 0,65 гектара. Выполнили демонтаж ветхих строений. Завершаем устройство двух лестниц, пяти новых подпорных стенок и ремонт одной существующей. Для удобства оборудуем лестницы металлическими перилами", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что вместо старого ограждения монтируется новое протяженностью почти 275 метров. Также планируется заменить асфальтовое покрытие тротуаров и проездов общей площадью более трех тысяч квадратных метров
"Установим более 600 метров бордюрного камня, заменим две существующие опоры освещения и установим три дополнительные, установим пять прожекторов и семь видеокамер для безопасности на территории школы, высадим около 20 деревьев и кустарников, разобьем газон общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников площадью 45,5 тысяч квадратных метров, оборудуем две спортивные площадки: универсальную и для занятий воркаутом, создадим место для проведения торжественных мероприятий", - уточняется в сообщении.