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В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам - РИА Новости, 26.07.2024
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18:22 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/stavka-1962240889.html
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам - РИА Новости, 26.07.2024
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России. По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков в РФ осталась на уровне 16,57%

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России.
По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
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