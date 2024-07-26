https://ria.ru/20240726/stavka-1962240889.html
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам - РИА Новости, 26.07.2024
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
2024-07-26T18:22
экономика
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сбербанк россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%, следует из материалов Банка России. По итогам первой декады июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://ria.ru/20240726/stavki-1962191876.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
В десяти банках в России сохранилась средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков в РФ осталась на уровне 16,57%