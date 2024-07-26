https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962065715.html

Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу

Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу - РИА Новости, 26.07.2024

Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в российскую столицу из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:00

2024-07-26T05:00

2024-07-26T05:00

москва

россия

турция

происшествия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в российскую столицу из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. ФСБ ранее сообщила, что Серебрякова задержали в турецком Бодруме, 26 июля его доставили в Россию. В ведомстве уточнили, что обвиняемого доставили в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу. "Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву", - написала Волк в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240726/litsey-1962063180.html

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россия

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москва, россия, турция, происшествия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы