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Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу - РИА Новости, 26.07.2024
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05:00 26.07.2024
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Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу
Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу - РИА Новости, 26.07.2024
Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу
Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в российскую столицу из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:00
2024-07-26T05:00
москва
россия
турция
происшествия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в российскую столицу из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. ФСБ ранее сообщила, что Серебрякова задержали в турецком Бодруме, 26 июля его доставили в Россию. В ведомстве уточнили, что обвиняемого доставили в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу. "Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву", - написала Волк в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240726/litsey-1962063180.html
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москва, россия, турция, происшествия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Москва, Россия, Турция, Происшествия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу

МВД России: обвиняемого в подрыве машины в Москве уже доставили в столицу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в российскую столицу из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение.
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ФСБ ранее сообщила, что Серебрякова задержали в турецком Бодруме, 26 июля его доставили в Россию. В ведомстве уточнили, что обвиняемого доставили в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.
"Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву", - написала Волк в Telegram-канале.
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МоскваРоссияТурцияПроисшествияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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