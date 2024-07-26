https://ria.ru/20240726/rabota-1962175794.html

Производители медизделий открыли около 880 рабочих мест в столичной ОЭЗ

Производители медизделий открыли около 880 рабочих мест в столичной ОЭЗ - РИА Новости, 26.07.2024

Производители медизделий открыли около 880 рабочих мест в столичной ОЭЗ

Производителями медизделий за период работы особой экономической зоны "Технополис Москва" было открыто примерно 880 новых рабочих мест, они вложили в экономику... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

анатолий гарбузов

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Производителями медизделий за период работы особой экономической зоны "Технополис Москва" было открыто примерно 880 новых рабочих мест, они вложили в экономику столицы более 6,1 млрд рублей, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В 2023 году производители медицинских изделий создали в ОЭЗ столицы 210 новых рабочих мест и вложили в развитие бизнеса 2,2 млрд рублей (соответственно, в 2,4 и 2,6 раза больше, чем за 2022-й). Основным стимулом для роста стало повышение уровня локализации производства и активное замещение на рынке импортной продукции, что соответствует задачам, которые поставил (мэр Москвы – ред.) Сергей Собянин. Большой объем инвестиций направили на строительство новых предприятий", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он также добавил, что в минувшем году были открыты заводы по выпуску абсорбирующего белья, субстанций для дыхательной диагностики, ультразвуковых сканеров и прочего. Ликсутов отметил, что производители медицинских изделий за все время своей деятельности в особой экономической зоне "Технополис Москва" создали примерно 880 новых рабочих мест. Ими также было вложено в экономику столицы свыше 6,1 млрд руб.В ДИПП напомнили, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" действует 14 компаний-резидентов. Они специализируются на производстве высокотехнологичной медтехники, в том числе аппаратов УЗИ и ИВЛ, инструментов и прочего оборудования. В текущем году эти предприятия продолжили увеличивать объемы выпуска."К примеру, компания “ГемаТех” запустила новую линию мощностью порядка 13 млн изделий для стомированных больных в год. Также предприятие ведет строительство нового участка по производству гидроколлоидных материалов для локализации компонентной базы готовой продукции. В 2023 году выручка резидентов медицинского сектора составила 10,5 млрд рублей, а за все годы деятельности в ОЭЗ — свыше 23,1 млрд рублей", — сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Кроме того, предприятие "ТЗМОИ" приступило к серийному выпуску импортозамещающих моделей паровых стерилизаторов с автоматическим управлением, позволяющих снизить риск возможных ошибок персонала лечебных учреждений. Изделия оснастили USB-портами для переноса информации на прочие носители. Уточняется, что этой опции нет у большинства импортных моделей. Компания готовит к производству современные паровые стерилизаторы, изготовленные полностью из российских материалов.Еще один резидент ОЭЗ – производитель лечебной обуви "Ортомода" начал выпускать новые модели к весенне-летнему сезону. Там разработали новую коллекцию для мужчин адаптивной одежды. Ее можно приобрести по электронному сертификату на технические средства для инвалидов.Также сектор производителей медтехники особой экономической зоны "Технополис Москва" в прошлом году пополнился еще 3 резидентами. По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в их числе компания "Моторика", которая займется размещением на площадке "Печатники" производства бионических протезов. На сегодняшний день резидент вывел на 4-й этап испытания систему очувствления и купирования фантомных болей для киберпротезов. Еще один новый резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", компания "Оксикор", заканчивает ряд испытаний первого российского оксигенатора — прибора для насыщения крови кислородом.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На более чем 280 га находится 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"). Там размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.

https://ria.ru/20240604/lekarstva-1950397012.html

https://ria.ru/20240621/tinao-1954516368.html

https://ria.ru/20240613/medizdeliya-1952626916.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, анатолий гарбузов, москва, максим ликсутов