https://ria.ru/20240726/nabiullina-1962205575.html

Причин для резкого повышения ключевой ставки сейчас нет, заявила Набиуллина

Причин для резкого повышения ключевой ставки сейчас нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.07.2024

Причин для резкого повышения ключевой ставки сейчас нет, заявила Набиуллина

Резкие повышения ключевой ставки нужны для купирования рисков финансовой стабильности или при запоздалой реакции ЦБ, при этом в России этого сейчас нет, заявила РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:21

2024-07-26T16:21

2024-07-26T16:22

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Резкие повышения ключевой ставки нужны для купирования рисков финансовой стабильности или при запоздалой реакции ЦБ, при этом в России этого сейчас нет, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Резкие повышения ключевой ставки могут использоваться центральными банками, мы тоже такое использовали, обычно в двух случаях. Первое, когда нужно купировать риски финансовой стабильности, как это у нас было в России в 2014-2022 годах, и в случаях, когда реакция денежно-кредитной политики на рост инфляции уже сильно запоздала… Но у нас нет ни риска финансовой стабильности, ни большого разрыва между фактическим уровнем ставок и тем уровнем ставок, который требуется для замедления инфляции", – сказала она. Набиуллина привела пример, где механизм резкого повышения ключевой ставки был нужен в связи с запоздалой реакцией денежно-кредитной политики на рост инфляции. Так в Турции, по словам главы Центробанка, в последние годы инфляция разогналась до 80%, а годовая до сих пор остается около 70%. При этом ключевая ставка была долгое время очень низкой, поэтому ее приходилось поднимать в Турции достаточно "высокими шагами". Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/stavka-1962183125.html

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)