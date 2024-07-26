https://ria.ru/20240726/moskva-1962160120.html

В Москве временно закрыли частный детсад, где ребенок заболел корью

В Москве временно закрыли частный детсад, где ребенок заболел корью - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве временно закрыли частный детсад, где ребенок заболел корью

Частный детский сад в районе Северное Измайлово в Москве, где один из воспитанников заболел корью, закрыли на 90 суток из-за санитарных нарушений, у сотрудников РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:00

2024-07-26T14:00

2024-07-26T14:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Частный детский сад в районе Северное Измайлово в Москве, где один из воспитанников заболел корью, закрыли на 90 суток из-за санитарных нарушений, у сотрудников не было медкарт и данных о прививках, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. Ранее у одного из воспитанников младшей группы детского сада обнаружили корь. "При проведении эпидемиологического расследования по случаю заболевания корью у воспитанника младшей группы частного детского сада ООО "ИМРАН" установлено, что сад осуществляет деятельность по дошкольному образованию, не имея санитарно-эпидемиологического заключения... составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.3 части 1 КоАП РФ", - отметили в ведомстве. В управлении сообщили, что специалисты Роспотребнадзора нашли грубые нарушения при проверке. В частности, у сотрудников детсада не было медкарт и данных о прививках против кори, питание для детей готовили воспитатели, суточную пробу не отбирали и не хранили, а также в организации не было медицинского обслуживания. "Частный детский сад ООО "ИМРАН" был опечатан, а материалы проверки переданы в суд. 12 июля 2024 года Измайловским районным судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде... приостановления деятельности детского сада на 90 суток", - отметили в управлении столичного Роспотребнадзора. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Без прививки при первом же контакте с заболевшим существует почти 100-процентный шанс заразиться.

https://ria.ru/20240130/kor-1924421844.html

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949104859.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)