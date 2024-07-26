https://ria.ru/20240726/ministry-1962272132.html

Министры экономики стран БРИКС обсудили в Москве развитие взаимной торговли

Министры экономики стран БРИКС обсудили в Москве развитие взаимной торговли - РИА Новости, 26.07.2024

Министры экономики стран БРИКС обсудили в Москве развитие взаимной торговли

Министры экономики стран БРИКС обсудили на встрече в Москве вопросы развития взаимной торговли, в том числе электронной, перспективы промышленной кооперации... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:28

2024-07-26T20:28

2024-07-26T20:28

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брикс

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министры экономики стран БРИКС обсудили на встрече в Москве вопросы развития взаимной торговли, в том числе электронной, перспективы промышленной кооперации внутри объединения, а также проблему реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил журналистам в пятницу министр экономического развития России Максим Решетников. На этой неделе в российской столице прошла 14-ая встреча министров экономики и внешней торговли стран БРИКС. По словам Решетникова, экономическое сотрудничество находится в центре внимания объединения и является одним из важнейших элементов повестки председательства России в организации в этом году. "Сегодня мы обсуждали вопросы развития торговли, и это касалось вопроса развития электронной торговли, это касалось вопросов снятия барьеров торговли сельскохозяйственной продукцией", - сказал Решетников, подводя итоги министерской встречи. Кроме того, по словам министра, на встрече были рассмотрены перспективы инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации стран БРИКС. "Мы отдельное внимание уделили вопросам развития особых экономических зон. Во всех наших странах такой механизм существует, и это эффективный механизм как раз для выстраивания, создания цепочек добавленной стоимости. Об этом тоже сегодня говорили, и о развитии промышленной кооперации в наших странах", - добавил министр. Решетников также указал, что были рассмотрены также проблемы увязки торговли c вызовами окружающей среды, чтобы борьба с эмиссией парниковых газов и изменением климата не создавала новые барьеры в международной торговле. "Все наши страны смотрят одинаково на это, и мы все понимаем ценности ВТО, ценности единых принципов свободной недискриминационной торговли. И очень многие страны сейчас обеспокоены практикой расширения под видом борьбы за национальную безопасность, по сути борьбы с конкурентами... И, конечно, многие страны, видя это, крайне обеспокоены, и все мы заинтересованы в перезагрузке ВТО, в возрождении системы разрешения споров ВТО, которая в настоящий момент заблокирована западными странами", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

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россия, москва, максим решетников, всемирная торговая организация (вто), брикс, в мире