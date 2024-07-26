https://ria.ru/20240726/medved-1962069644.html
Житель Камчатки погиб в результате нападения медведя
Житель Камчатки погиб в результате нападения медведя - РИА Новости, 26.07.2024
Житель Камчатки погиб в результате нападения медведя
СК на Камчатке проводит проверку по факту смертельного нападения медведя на человека, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:00
2024-07-26T07:00
2024-07-26T07:25
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. СК на Камчатке проводит проверку по факту смертельного нападения медведя на человека, сообщила пресс-служба ведомства."Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту нападения медведя", — сообщает пресс-служба. Инцидент произошел в Елизовском районе 25 июля. Подробности пока не сообщаются. В ряде местных СМИ пишут, что медведица напала на сборщика грибов. Утверждается, что хищницу уже отстрелили.Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в этом году. Всего, по данным министерства природных ресурсов региона, на полуострове обитает более 25 тысяч бурых медведей.
https://ria.ru/20240723/zabajkale-1961529771.html
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камчатка, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Камчатка, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Житель Камчатки погиб в результате нападения медведя
СК на Камчатке проверяет факт смертельного нападения медведя на человека