https://ria.ru/20240726/medobespechenie-1962175323.html
Минобороны и Росгвардия подписали соглашение о медицинском обеспечении
Минобороны и Росгвардия подписали соглашение о медицинском обеспечении - РИА Новости, 26.07.2024
Минобороны и Росгвардия подписали соглашение о медицинском обеспечении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медицинского обеспечения в лечебных учреждениях двух... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:05
2024-07-26T15:05
2024-07-26T15:05
безопасность
россия
андрей белоусов
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медицинского обеспечения в лечебных учреждениях двух ведомств, сообщает Минобороны. Росгвардия поддержала инициативу Минобороны по расширению возможностей медобеспечения военнослужащих и проведению военно-врачебных комиссий. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение об организации медицинского обеспечения военнослужащих и сотрудников двух ведомств в медицинских организациях Федеральной службы войск национальной гвардии и военно-медицинских организациях Минобороны РФ", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962094611.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Минобороны и Росгвардия подписали соглашение о медицинском обеспечении
Белоусов и Золотов подписали соглашение о медобеспечении военных