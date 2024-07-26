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Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху
Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху - РИА Новости, 26.07.2024
Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с предпринимателем Илоном Маском, ранее обвинившим Демократическую партию США в РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:53
2024-07-26T04:53
2024-07-26T04:53
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с предпринимателем Илоном Маском, ранее обвинившим Демократическую партию США в антисемитизме. В четверг Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления Нетаньяху в конгрессе, где присутствовала лишь часть конгрессменов. "Вчера после выступления в конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне. Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем", - написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов.
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сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, илон маск, нэнси пелоси, в мире
США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, Нэнси Пелоси, В мире
Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху
Нетаньяху сообщил, что встретился с Маском, обвинившим Демпартию в антисемитизме