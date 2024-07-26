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Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху

Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху - РИА Новости, 26.07.2024

Обвинивший Демпартию в антисемитизме Маск встретился с Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с предпринимателем Илоном Маском, ранее обвинившим Демократическую партию США в РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:53

2024-07-26T04:53

2024-07-26T04:53

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вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

илон маск

нэнси пелоси

в мире

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время визита в США встретился с предпринимателем Илоном Маском, ранее обвинившим Демократическую партию США в антисемитизме. В четверг Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления Нетаньяху в конгрессе, где присутствовала лишь часть конгрессменов. "Вчера после выступления в конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне. Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем", - написал Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее портал Axios со ссылкой на собственный подсчет сообщал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса США не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов.

https://ria.ru/20240724/mask-1961720664.html

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сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, илон маск, нэнси пелоси, в мире