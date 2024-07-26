https://ria.ru/20240726/magadanskaya_oblast-1962071675.html

Магаданские депутаты скорректировали закон, разрешающий убийство собак

Магаданские депутаты скорректировали закон, разрешающий убийство собак - РИА Новости, 26.07.2024

Магаданские депутаты скорректировали закон, разрешающий убийство собак

Депутаты Магаданской областной думы внесли изменения в закон, разрешающий убийство бродячих собак, теперь неагрессивных и здоровых животных будут выпускать на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:47

2024-07-26T07:47

2024-07-26T07:47

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магаданская областная дума

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МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы внесли изменения в закон, разрешающий убийство бродячих собак, теперь неагрессивных и здоровых животных будут выпускать на улицы населенных пунктов после стерилизации, сообщает пресс-служба заксобрания региона. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области 15 июля. Как пояснили в областной думе, в рамках закона сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, затем спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. В свою очередь, прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением о признании этого закона противоречащим федеральному законодательству. Суд Магадана поддержал его требования и запретил убийство бродячих собак на период рассмотрения иска. "Поправками в региональный закон уточняется понятие "немотивированная агрессивность" и вводится понятие "экстраординарная ситуация". Кроме того, уточняется перечень мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, который включает отлов животных, их транспортировку и передачу в пункты временного содержания", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, здоровых животных, не проявляющих агрессию, будут помещать в приют, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в места их обитания. "Умерщвление животных предполагается в случаях необходимости предотвращения исходящих от конкретного животного угроз, вызванных рисками распространения им опасной для человека или других животных болезни, подтверждения совершения животным нападения на человека или проявления им немотивированной агрессивности, возникновения экстраординарной ситуации", - пояснила пресс-служба Магаданской областной думы.

https://ria.ru/20240719/primore-1960728903.html

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магаданская область, магадан, магаданская областная дума, общество