https://ria.ru/20240726/kreschenie-1802555523.html

День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника

День крещения Руси 2024 дата и история праздника, мероприятия

День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника

День крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2024 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:47

2024-07-26T18:47

2024-07-26T18:48

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. День крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2024 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об истории торжества и о том, какие на эту дату запланированы мероприятия, о традициях празднования в России — в материале РИА Новости.День крещения Руси“Праздник приходится на 28 июля — день памяти князя Владимира Святого (он как креститель Руси причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища "Красное солнышко" — за его заботу о народе). Однако событие произошло не в один день, поэтому точной даты мы, конечно, не знаем. Известен год — 988-й, хотя крещение русского народа растянулось на долгое время”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед, историк.Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной, официальной религии. После того, как Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строится церкви и храмы, а языческие идолы уничтожаться.Учреждение праздникаВ мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II (Ридигер) предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ).История крещения РусиКнязь Владимир Святославич сначала принял крещение сам, рассказывает Анна Бахтиярова:“На тот момент Русь была языческой. Язычество славян — это смесь обрядов, традиций и верований. Оно было очень “разношерстным”, в разных городах верили в разных богов. И Владимир хотел объединить государство единой верой”.По словам эксперта, сначала князь пытался создать единый пантеон славянских богов, установив в столице идолов четырех богов. Однако требовалась не просто вера в одних богов, а новая идеология. Соседи Руси в большинстве своем были христианами, а также мусульманами и иудеями, то есть верили в одного Бога. Один из основных источников того времени — "Повесть временных лет", сообщает, что князь тщательно подошел к выбору новой веры. Он пригласил послов от иностранных государств, чтобы те рассказали о своей религии, а затем отправил свое посольство в эти страны. В итоге выбор пал на православие.Одна из причин такого выбора была политической. Русь имела торговые и военные связи с Византией. Принятие христианства по византийскому обряду укрепляло эти отношения. Также сыграли роль впечатления послов от православной службы: они, побывав на литургии в храме св. Софии в Константинополе, описывали князю Владимиру красоту здания, церемонии, пение хора и говорили, что не поняли, где находились — на небе или на земле.“Крещение Руси произошло примерно через два года после крещения самого князя. Народ Киева принял крещение с легкостью, так как уже давно был знаком с этой религией и ее представителями. А также сам князь и его дружина служили примером для жителей столицы. В городе были снесены языческие идолы и сброшены в Днепр”, — добавила Анна Бахтиярова.История праздникаПразднование Дня крещения Руси на государственном уровне впервые прошло в 1888 году 15 июля (по новому стилю — 28 июля), когда была круглая дата с момента принятия христианства — 900 лет. Тогда в стране прошли массовые гуляния, торжественные церковные службы и крестные ходы, которые проводятся и по сей день.Традиции праздникаКаждый год 28 июля по благословению патриарха Кирилла, совершают ровно в полдень праздничный колокольный звон. В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру и устраивают народные гуляния. Как правило, в городах проходит ряд мероприятий:Кроме этого в День крещения Руси показывают по телевидению тематические программы, а на православных телеканалах — трансляцию праздничных богослужений.Крещение Руси в живописиОсобое место крещение Руси занимает в русской живописи. Существует множество знаменательных работ, которые отражают те дни, когда Владимир Красное Солнышко выбирал религию и крестил Русь. Некоторые из них:

https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, религия, киев, москва, россия, день крещения руси