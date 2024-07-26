https://ria.ru/20240726/kredit-1962219767.html

ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России

ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России

Увеличение доходов значительной части населения привело к росту потребительского кредитования в России, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:11

2024-07-26T17:11

2024-07-26T17:11

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Увеличение доходов значительной части населения привело к росту потребительского кредитования в России, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Потребительское кредитование росло быстрее в условиях увеличения доходов значительной части населения, это позволяло людям больше сберегать и тратить. Таким образом темпы расширения кредитования превысили наш прогноз...", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

россия

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экономика, россия, эльвира набиуллина