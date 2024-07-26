https://ria.ru/20240726/kredit-1962219767.html
ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России
ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России
Увеличение доходов значительной части населения привело к росту потребительского кредитования в России, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:11
2024-07-26T17:11
2024-07-26T17:11
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Увеличение доходов значительной части населения привело к росту потребительского кредитования в России, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Потребительское кредитование росло быстрее в условиях увеличения доходов значительной части населения, это позволяло людям больше сберегать и тратить. Таким образом темпы расширения кредитования превысили наш прогноз...", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России
Набиуллина: рост доходов населения привел к увеличению потребкредитования в РФ