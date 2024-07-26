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Президент Чехии признал, что политическая атмосфера в стране накалена
Президент Чехии признал, что политическая атмосфера в стране накалена - РИА Новости, 26.07.2024
Президент Чехии признал, что политическая атмосфера в стране накалена
Политическая атмосфера в Чехии в настоящее время весьма накалена, общение между правительством и оппозицией по разным причинам отмечено чувством сильной горечи, РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T01:49
2024-07-26T01:49
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ПРАГА, 26 июл – РИА Новости. Политическая атмосфера в Чехии в настоящее время весьма накалена, общение между правительством и оппозицией по разным причинам отмечено чувством сильной горечи, которую каждая из сторон испытывает по отношению к другой, заявил в четверг президент республики Петр Павел. "Политическая атмосфера в нашей стране весьма накалена, общение между властью и оппозицией по разным причинам отмечено чувством сильной горечи, которую каждая из сторон испытывает по отношению к другой. Почему-то считается, что противоборствующую сторону нужно постоянно избивать, унижать, высмеивать, дискредитировать. Всё это, конечно, ни к чему хорошему привести не может", - отметил президент в интервью агентству ЧТК. Сам Павел, по его признанию, всячески стремится найти общественный консенсус, прежде всего, по наиболее важным вопросам, представляющим большой и долгосрочный интерес для всех граждан. В качестве удачного примера Павел назвал встречу представителей правительства и оппозиции по вопросам внешней политики и безопасности, где всем сторонам удалось прийти к единому мнению. Но при обсуждении пенсионной проблемы достичь взаимопонимания не удалось. Лидеры оппозиции остались недовольны итогами дискуссии и на ее продолжение просто не пришли в Пражский град. "Мои усилия заключаются в том, чтобы привлечь правительство и оппозицию к обсуждению важных вопросов, которые представляют большой и долгосрочный интерес для всех категорий граждан, а не только для избирателей какой-то одной партии или одной коалиции", - сказал Павел. Ситуация, когда правительство навязывает свою волю и свои решения без согласования с оппозицией, а та, в свою очередь, заявляет, что в скором будущем, после возвращения к власти, снова всё переиграет по-своему, создает нервозную атмосферу в обществе, поселяет в людях чувство неуверенности, отбрасывает страну в прошлое. "Мне хотелось бы развязать этот гордиев узел", - сказал президент. По словам Павела, всем сторонам общества необходимо достичь соглашения по ряду важнейших для страны тем, таких как безопасность, оборона, образование, здравоохранение, транспорт, наука, исследования и инновации. "Если мы хотим оставаться конкурентоспособными, идти в ногу с развитыми странами Европы и мира, у нас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на решении этих приоритетов", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957173971.html
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чехия, европа, петр павел, в мире
Чехия, Европа, Петр Павел, В мире
Президент Чехии признал, что политическая атмосфера в стране накалена
Президент Чехии Павел: политическая атмосфера в стране весьма накалена
ПРАГА, 26 июл – РИА Новости.
Политическая атмосфера в Чехии в настоящее время весьма накалена, общение между правительством и оппозицией по разным причинам отмечено чувством сильной горечи, которую каждая из сторон испытывает по отношению к другой, заявил
в четверг президент республики Петр Павел.
"Политическая атмосфера в нашей стране весьма накалена, общение между властью и оппозицией по разным причинам отмечено чувством сильной горечи, которую каждая из сторон испытывает по отношению к другой. Почему-то считается, что противоборствующую сторону нужно постоянно избивать, унижать, высмеивать, дискредитировать. Всё это, конечно, ни к чему хорошему привести не может", - отметил президент в интервью агентству ЧТК.
Сам Павел, по его признанию, всячески стремится найти общественный консенсус, прежде всего, по наиболее важным вопросам, представляющим большой и долгосрочный интерес для всех граждан. В качестве удачного примера Павел назвал встречу представителей правительства и оппозиции по вопросам внешней политики и безопасности, где всем сторонам удалось прийти к единому мнению. Но при обсуждении пенсионной проблемы достичь взаимопонимания не удалось. Лидеры оппозиции остались недовольны итогами дискуссии и на ее продолжение просто не пришли в Пражский град.
"Мои усилия заключаются в том, чтобы привлечь правительство и оппозицию к обсуждению важных вопросов, которые представляют большой и долгосрочный интерес для всех категорий граждан, а не только для избирателей какой-то одной партии или одной коалиции", - сказал Павел. Ситуация, когда правительство навязывает свою волю и свои решения без согласования с оппозицией, а та, в свою очередь, заявляет, что в скором будущем, после возвращения к власти, снова всё переиграет по-своему, создает нервозную атмосферу в обществе, поселяет в людях чувство неуверенности, отбрасывает страну в прошлое. "Мне хотелось бы развязать этот гордиев узел", - сказал президент.
По словам Павела, всем сторонам общества необходимо достичь соглашения по ряду важнейших для страны тем, таких как безопасность, оборона, образование, здравоохранение, транспорт, наука, исследования и инновации. "Если мы хотим оставаться конкурентоспособными, идти в ногу с развитыми странами Европы
и мира, у нас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на решении этих приоритетов", - подчеркнул президент.