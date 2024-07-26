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Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками - РИА Новости, 26.07.2024
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Религия
 
11:40 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/buddisty-1962111223.html
Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками
Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками - РИА Новости, 26.07.2024
Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками
Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил РИА Новости, что в ЦДУБ вступили еще семь буддистских... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:40
2024-07-26T11:40
религия
россия
забайкальский край
иркутская область
религия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил РИА Новости, что в ЦДУБ вступили еще семь буддистских организаций.Согласно информации, предоставленной им агентству, на недавно состоявшемся заседании совета ЦДУБ в него были приняты еще семь буддийских религиозных организаций из разных регионов РФ, среди которых есть представители школ Гелуг, Нингма и Кагью, а также две организации - последовательницы традиции Дзен.“Мы рады новым участникам, каждая из вступивших организаций и общин уже несколько лет успешно развиваются и привносят свой вклад в развитие буддизма в России, вместе наша работа во благо всех живых существ, во благо Дхармы, во благо буддизма в России будет еще эффективнее и интереснее. Мы хотим, чтобы все традиционные буддийские школы в России гармонично развивались и процветали, создавая условия для духовной практики для всех буддистов” – сказал Киришов агентству.В России существует несколько межрегиональных централизованных буддийских религиозных организаций. Буддийская традиционная сангха России (БТСР), в которую входят в основном дацаны школы Гелуг из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и несколько дацанов в других регионах. В ЦДУБ входят буддийские организации всех школ и традиций из разных регионов России, включая Москву, Калмыкию, Бурятию. Ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью объединяет последователей ламы Оле Нидала. А в Арья сангху входят последователи школы Нингма. В регионах есть ещё региональные ЦРО, например, в Калмыкии это Объединение буддистов Калмыкии и Центральный хурул, в Бурятии Объединение буддистов Бурятии, в Туве управление Камбы ламы республики Тува.“Сложно выделить самые крупные, поскольку буддисты не ведут подсчет верующих. То есть, юридически например, в местной религиозной организации числится 10 человек (учредителей), но на молебны и мероприятия приходит гораздо больше людей”, - отметил в беседе с РИА Новости руководитель ЦДУБ геше Йонтен.Тем не менее, среди всех межрегиональных буддийских ЦРО можно выделить две наиболее крупные организации – это ЦДУБ и БТСР, поскольку это те организации, которые активно ведут общественную деятельность, взаимодействуют с государством, несут определенную социальную функцию. Руководитель БТСР Хамбо лама Дамба Аюшеев входит в совет при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями, а руководитель ЦДУБ является членом Общественной палаты РФ.“Все буддийские организации не конкурируют между собой, а довольно успешно сотрудничают”, – заключил геше Йонтен.
https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html
https://ria.ru/20240719/zhivotnye-1960805022.html
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россия, забайкальский край, иркутская область, религия
Религия, Россия, Забайкальский край, Иркутская область, Религия
Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками

В Центральное духовное управление буддистов вошли 7 организаций из разных школ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил РИА Новости, что в ЦДУБ вступили еще семь буддистских организаций.
Согласно информации, предоставленной им агентству, на недавно состоявшемся заседании совета ЦДУБ в него были приняты еще семь буддийских религиозных организаций из разных регионов РФ, среди которых есть представители школ Гелуг, Нингма и Кагью, а также две организации - последовательницы традиции Дзен.
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“Мы рады новым участникам, каждая из вступивших организаций и общин уже несколько лет успешно развиваются и привносят свой вклад в развитие буддизма в России, вместе наша работа во благо всех живых существ, во благо Дхармы, во благо буддизма в России будет еще эффективнее и интереснее. Мы хотим, чтобы все традиционные буддийские школы в России гармонично развивались и процветали, создавая условия для духовной практики для всех буддистов” – сказал Киришов агентству.
В России существует несколько межрегиональных централизованных буддийских религиозных организаций. Буддийская традиционная сангха России (БТСР), в которую входят в основном дацаны школы Гелуг из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и несколько дацанов в других регионах. В ЦДУБ входят буддийские организации всех школ и традиций из разных регионов России, включая Москву, Калмыкию, Бурятию. Ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью объединяет последователей ламы Оле Нидала. А в Арья сангху входят последователи школы Нингма. В регионах есть ещё региональные ЦРО, например, в Калмыкии это Объединение буддистов Калмыкии и Центральный хурул, в Бурятии Объединение буддистов Бурятии, в Туве управление Камбы ламы республики Тува.
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“Сложно выделить самые крупные, поскольку буддисты не ведут подсчет верующих. То есть, юридически например, в местной религиозной организации числится 10 человек (учредителей), но на молебны и мероприятия приходит гораздо больше людей”, - отметил в беседе с РИА Новости руководитель ЦДУБ геше Йонтен.
Тем не менее, среди всех межрегиональных буддийских ЦРО можно выделить две наиболее крупные организации – это ЦДУБ и БТСР, поскольку это те организации, которые активно ведут общественную деятельность, взаимодействуют с государством, несут определенную социальную функцию. Руководитель БТСР Хамбо лама Дамба Аюшеев входит в совет при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями, а руководитель ЦДУБ является членом Общественной палаты РФ.
“Все буддийские организации не конкурируют между собой, а довольно успешно сотрудничают”, – заключил геше Йонтен.
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