https://ria.ru/20240726/buddisty-1962111223.html

Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками

Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками - РИА Новости, 26.07.2024

Центральное духовное управление буддистов пополнилось новыми участниками

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил РИА Новости, что в ЦДУБ вступили еще семь буддистских... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:40

2024-07-26T11:40

2024-07-26T11:40

религия

россия

забайкальский край

иркутская область

религия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил РИА Новости, что в ЦДУБ вступили еще семь буддистских организаций.Согласно информации, предоставленной им агентству, на недавно состоявшемся заседании совета ЦДУБ в него были приняты еще семь буддийских религиозных организаций из разных регионов РФ, среди которых есть представители школ Гелуг, Нингма и Кагью, а также две организации - последовательницы традиции Дзен.“Мы рады новым участникам, каждая из вступивших организаций и общин уже несколько лет успешно развиваются и привносят свой вклад в развитие буддизма в России, вместе наша работа во благо всех живых существ, во благо Дхармы, во благо буддизма в России будет еще эффективнее и интереснее. Мы хотим, чтобы все традиционные буддийские школы в России гармонично развивались и процветали, создавая условия для духовной практики для всех буддистов” – сказал Киришов агентству.В России существует несколько межрегиональных централизованных буддийских религиозных организаций. Буддийская традиционная сангха России (БТСР), в которую входят в основном дацаны школы Гелуг из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и несколько дацанов в других регионах. В ЦДУБ входят буддийские организации всех школ и традиций из разных регионов России, включая Москву, Калмыкию, Бурятию. Ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью объединяет последователей ламы Оле Нидала. А в Арья сангху входят последователи школы Нингма. В регионах есть ещё региональные ЦРО, например, в Калмыкии это Объединение буддистов Калмыкии и Центральный хурул, в Бурятии Объединение буддистов Бурятии, в Туве управление Камбы ламы республики Тува.“Сложно выделить самые крупные, поскольку буддисты не ведут подсчет верующих. То есть, юридически например, в местной религиозной организации числится 10 человек (учредителей), но на молебны и мероприятия приходит гораздо больше людей”, - отметил в беседе с РИА Новости руководитель ЦДУБ геше Йонтен.Тем не менее, среди всех межрегиональных буддийских ЦРО можно выделить две наиболее крупные организации – это ЦДУБ и БТСР, поскольку это те организации, которые активно ведут общественную деятельность, взаимодействуют с государством, несут определенную социальную функцию. Руководитель БТСР Хамбо лама Дамба Аюшеев входит в совет при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями, а руководитель ЦДУБ является членом Общественной палаты РФ.“Все буддийские организации не конкурируют между собой, а довольно успешно сотрудничают”, – заключил геше Йонтен.

https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html

https://ria.ru/20240719/zhivotnye-1960805022.html

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html

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забайкальский край

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, забайкальский край, иркутская область, религия