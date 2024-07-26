https://ria.ru/20240726/aeroflot-1962242006.html
"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России
"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России - РИА Новости, 26.07.2024
"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России
"Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:29
2024-07-26T18:29
2024-07-26T18:29
сочи
екатеринбург
казань
аэрофлот
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов: Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Пермь, Самара, Тюмень и Уфа. Продажа билетов открыта. Полёты будут выполняться в течение зимнего сезонного расписания авиакомпании: с 27 октября 2024 по 29 марта 2025 года", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что в текущем летнем расписании авиакомпания, с учётом возросшего спроса, значительно увеличила частоту собственных рейсов в Сочи из регионов. Рекордное количество полётов выполняется из Екатеринбурга - до 17 рейсов в неделю, из Казани и Уфы - до 14 рейсов в неделю, из Самары и Перми - до 10 рейсов в неделю. Аэрофлот запустил региональную программу прямых полётов в Сочи в апреле 2021 года. Рейсы пользуются большим спросом у жителей регионов, способствуют росту авиаперевозок в обход Москвы и поддерживают развитие внутреннего туризма.
https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, екатеринбург, казань, аэрофлот
Сочи, Екатеринбург, Казань, Аэрофлот