https://ria.ru/20240726/aeroflot-1962242006.html

"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России

"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России - РИА Новости, 26.07.2024

"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России

"Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:29

2024-07-26T18:29

2024-07-26T18:29

сочи

екатеринбург

казань

аэрофлот

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов РФ, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" будет выполнять в зимнем расписании собственные прямые рейсы в Сочи из семи регионов: Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Пермь, Самара, Тюмень и Уфа. Продажа билетов открыта. Полёты будут выполняться в течение зимнего сезонного расписания авиакомпании: с 27 октября 2024 по 29 марта 2025 года", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что в текущем летнем расписании авиакомпания, с учётом возросшего спроса, значительно увеличила частоту собственных рейсов в Сочи из регионов. Рекордное количество полётов выполняется из Екатеринбурга - до 17 рейсов в неделю, из Казани и Уфы - до 14 рейсов в неделю, из Самары и Перми - до 10 рейсов в неделю. Аэрофлот запустил региональную программу прямых полётов в Сочи в апреле 2021 года. Рейсы пользуются большим спросом у жителей регионов, способствуют росту авиаперевозок в обход Москвы и поддерживают развитие внутреннего туризма.

https://ria.ru/20240507/aeroflot-1944466577.html

сочи

екатеринбург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, екатеринбург, казань, аэрофлот