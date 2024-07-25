https://ria.ru/20240725/zelenskij-1961997600.html
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Владимир Зеленский, утвердив стратегию морской безопасности Украины, определяющую присутствие сил НАТО в Черном море, тем самым опять пытается убедить мир в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:08
украина
азовское море
черное море
николай патрушев
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, утвердив стратегию морской безопасности Украины, определяющую присутствие сил НАТО в Черном море, тем самым опять пытается убедить мир в своей легитимности, но эта стратегия не имеет ничего общего с реалиями, заявил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Именующий себя президентом Зеленский, подписывая такие документы, в очередной раз пытается убедить жителей Украины и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти. В принятой стратегии он изложил заявления, не соответствующие существующим реалиям", - сказал Патрушев. "О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html
украина
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, азовское море, черное море, николай патрушев, владимир зеленский, нато
Украина, Азовское море, Черное море, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Патрушев: Зеленский морской стратегией пытается доказать свою легитимность