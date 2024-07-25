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Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
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17:07 25.07.2024 (обновлено: 17:08 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/zelenskij-1961997600.html
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев
Владимир Зеленский, утвердив стратегию морской безопасности Украины, определяющую присутствие сил НАТО в Черном море, тем самым опять пытается убедить мир в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:08
украина
азовское море
черное море
николай патрушев
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, утвердив стратегию морской безопасности Украины, определяющую присутствие сил НАТО в Черном море, тем самым опять пытается убедить мир в своей легитимности, но эта стратегия не имеет ничего общего с реалиями, заявил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Именующий себя президентом Зеленский, подписывая такие документы, в очередной раз пытается убедить жителей Украины и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти. В принятой стратегии он изложил заявления, не соответствующие существующим реалиям", - сказал Патрушев. "О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", - добавил Патрушев.
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азовское море
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украина, азовское море, черное море, николай патрушев, владимир зеленский, нато
Украина, Азовское море, Черное море, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский пытается убедить мир в своей легитимности, заявил Патрушев

Патрушев: Зеленский морской стратегией пытается доказать свою легитимность

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, утвердив стратегию морской безопасности Украины, определяющую присутствие сил НАТО в Черном море, тем самым опять пытается убедить мир в своей легитимности, но эта стратегия не имеет ничего общего с реалиями, заявил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
"Именующий себя президентом Зеленский, подписывая такие документы, в очередной раз пытается убедить жителей Украины и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти. В принятой стратегии он изложил заявления, не соответствующие существующим реалиям", - сказал Патрушев.
"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию. Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", - добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Патрушев рассказал о планах США и НАТО по дальнейшей судьбе Украины
2 апреля, 00:13
 
УкраинаАзовское мореЧерное мореНиколай ПатрушевВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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