https://ria.ru/20240725/trudoustroystvo-1961949996.html

Липецкие власти хотят расширить возможности трудоустройства участников СВО

Липецкие власти хотят расширить возможности трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 25.07.2024

Липецкие власти хотят расширить возможности трудоустройства участников СВО

Липецкая область выступила с инициативой расширить федеральный список профессий для переобучения демобилизованных участников СВО с учетом региональных запросов, РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:41

липецкая область

липецкая область

россия

москва

игорь артамонов

сво

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ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Липецкая область выступила с инициативой расширить федеральный список профессий для переобучения демобилизованных участников СВО с учетом региональных запросов, сообщил губернатор Игорь Артамонов после рабочей встречи с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой в Москве. Он отметил, что в настоящее время по вопросу переобучения в липецкий филиал Фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" обратилось свыше ста человек, больше половины уже проходят обучение. "От региона у нас есть предложение немного изменить список профессий, подготовку по которым предлагает федеральный центр. Мы заинтересованы в специалистах сферы здравоохранения и промышленности, где можем гарантировать трудоустройство", – пояснил Артамонов. Он добавил, что высказанные им предложения приняты и будут детально проработаны. Помимо трудоустройства на встрече обсуждались вопросы реабилитация участников СВО. Особое внимание было уделено совершенствованию межведомственного электронного взаимодействия, в том числе на федеральном уровне, чтобы участникам СВО и их близким было проще получить документы, узнать о мерах поддержи и оперативно их оформить. В связи с этим замминистра отметила эффективную работу липецкого сервиса "Патронаж".

https://ria.ru/20231108/vyplaty-1908202957.html

липецкая область

россия

москва

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Алёна Пава

липецкая область, россия, москва, игорь артамонов, сво