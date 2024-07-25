https://ria.ru/20240725/rospotrebnadzor-1962009025.html

Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми

Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми - РИА Новости, 25.07.2024

Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми

Специалисты проверили качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми после жалоб жителей, взятые пробы... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:49

2024-07-25T17:49

2024-07-25T17:49

жкх

орджоникидзевский район

пермь

фрунзе

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проверили качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми после жалоб жителей, взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о жалобах жителей Орджоникидзевского района Перми на качество водопроводной воды. Уточнялось, что с 23 июля она стала мутной и пенящейся. "Произведен отбор проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения по улицам Фрунзе, Лянгасова на показатели, характеризующие её качество и безопасность. По исследованным органолептическим и санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю добавили, что пробы воды на микробиологические показатели пока находятся на испытании. Результаты этих исследований будут опубликованы дополнительно. На сайте компании "Новогор-Прикамье" указано, что сейчас в Орджоникидзевском районе Перми ремонтируют два водовода: магистральный, отвечающий за транспортировку воды с Чусовских очистных сооружения в город, и еще один, который снабжает водой микрорайоны Левшино, КамГЭС, Молодежный и часть частного сектора. После восстановления труб повысится надежность подачи воды, появится возможность подключать новых потребителей.

https://ria.ru/20240611/voda-1952150871.html

орджоникидзевский район

пермь

фрунзе

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жкх, орджоникидзевский район, пермь, фрунзе, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)