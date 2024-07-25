https://ria.ru/20240725/rospotrebnadzor-1962009025.html
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми - РИА Новости, 25.07.2024
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми
Специалисты проверили качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми после жалоб жителей, взятые пробы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:49
2024-07-25T17:49
2024-07-25T17:49
жкх
орджоникидзевский район
пермь
фрунзе
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797754129_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c4d708a13c8085f06165518d41b6724.jpg
ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проверили качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми после жалоб жителей, взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о жалобах жителей Орджоникидзевского района Перми на качество водопроводной воды. Уточнялось, что с 23 июля она стала мутной и пенящейся. "Произведен отбор проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения по улицам Фрунзе, Лянгасова на показатели, характеризующие её качество и безопасность. По исследованным органолептическим и санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю добавили, что пробы воды на микробиологические показатели пока находятся на испытании. Результаты этих исследований будут опубликованы дополнительно. На сайте компании "Новогор-Прикамье" указано, что сейчас в Орджоникидзевском районе Перми ремонтируют два водовода: магистральный, отвечающий за транспортировку воды с Чусовских очистных сооружения в город, и еще один, который снабжает водой микрорайоны Левшино, КамГЭС, Молодежный и часть частного сектора. После восстановления труб повысится надежность подачи воды, появится возможность подключать новых потребителей.
https://ria.ru/20240611/voda-1952150871.html
орджоникидзевский район
пермь
фрунзе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797754129_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3da448b2963db6a98be490610fab777a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, орджоникидзевский район, пермь, фрунзе, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ЖКХ, Орджоникидзевский район, Пермь, Фрунзе, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Перми
Роспотребнадзор проверил качество водопроводной воды в Перми, пробы в норме
ПЕРМЬ, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проверили качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми после жалоб жителей, взятые пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о жалобах жителей Орджоникидзевского района Перми на качество водопроводной воды. Уточнялось, что с 23 июля она стала мутной и пенящейся.
«
"Произведен отбор проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения по улицам Фрунзе, Лянгасова на показатели, характеризующие её качество и безопасность. По исследованным органолептическим и санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.
В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю
добавили, что пробы воды на микробиологические показатели пока находятся на испытании. Результаты этих исследований будут опубликованы дополнительно.
На сайте компании "Новогор-Прикамье" указано, что сейчас в Орджоникидзевском районе Перми ремонтируют два водовода: магистральный, отвечающий за транспортировку воды с Чусовских очистных сооружения в город, и еще один, который снабжает водой микрорайоны Левшино, КамГЭС, Молодежный и часть частного сектора. После восстановления труб повысится надежность подачи воды, появится возможность подключать новых потребителей.