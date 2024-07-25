https://ria.ru/20240725/putin-1961921790.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада - РИА Новости, 25.07.2024

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада

Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:42

2024-07-25T12:42

2024-07-25T12:45

политика

украина

россия

сирия

владимир путин

башар асад

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин с Асадом тему Украины.На переговорах состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел вокруг Сирии, заявил Песков."В целом состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением дел в регионе вокруг Сирии... И многие упомянутые вами темы тоже так или иначе затрагивались. Это все, что я могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность встречи между сирийским лидером Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил ли Асад у Москвы помощи в возможном обеспечении безопасности со стороны Израиля.Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

https://ria.ru/20240725/putin-1961865464.html

https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, украина, россия, сирия, владимир путин, башар асад, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году