В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
Песков: Путин и Асад не обсуждали Украину, главной темой был Ближний Восток
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин с Асадом тему Украины.
Путин обсудил с Асадом ситуацию в регионе
Вчера, 09:16
На переговорах состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел вокруг Сирии, заявил Песков.
"В целом состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением дел в регионе вокруг Сирии... И многие упомянутые вами темы тоже так или иначе затрагивались. Это все, что я могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность встречи между сирийским лидером Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил ли Асад у Москвы помощи в возможном обеспечении безопасности со стороны Израиля.
Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.