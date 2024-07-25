Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 25.07.2024 (обновлено: 12:45 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/putin-1961921790.html
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада - РИА Новости, 25.07.2024
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада
Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:42
2024-07-25T12:45
политика
украина
россия
сирия
владимир путин
башар асад
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961874970_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_e24dcd60a588f354b651a1e00c3461b4.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин с Асадом тему Украины.На переговорах состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел вокруг Сирии, заявил Песков."В целом состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением дел в регионе вокруг Сирии... И многие упомянутые вами темы тоже так или иначе затрагивались. Это все, что я могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность встречи между сирийским лидером Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил ли Асад у Москвы помощи в возможном обеспечении безопасности со стороны Израиля.Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.
https://ria.ru/20240725/putin-1961865464.html
https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html
украина
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961874970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50438ddd213102361109eb7b975d2b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, сирия, владимир путин, башар асад, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, Украина, Россия, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Асада

Песков: Путин и Асад не обсуждали Украину, главной темой был Ближний Восток

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украина не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Сирии Башаром Асадом, положение дел на Ближнем Востоке было главной темой переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, тема Украины не фигурировала, там, естественно, тема и политического регулирования, и положение дел в регионе вокруг Сирии, вот что было главным на встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин с Асадом тему Украины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин обсудил с Асадом ситуацию в регионе
Вчера, 09:16
На переговорах состоялся широкий обмен мнениями по всем темам, связанным с положением дел вокруг Сирии, заявил Песков.
"В целом состоялся достаточно широкий обмен мнениями по всем темам, которые связаны с положением дел в регионе вокруг Сирии... И многие упомянутые вами темы тоже так или иначе затрагивались. Это все, что я могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность встречи между сирийским лидером Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил ли Асад у Москвы помощи в возможном обеспечении безопасности со стороны Израиля.
Накануне президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад
Вчера, 09:08
 
ПолитикаУкраинаРоссияСирияВладимир ПутинБашар АсадДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала