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Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон - РИА Новости, 25.07.2024
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон
Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:02
2024-07-25T05:02
2024-07-25T05:02
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel.Специалисты компании проанализировали средние цены на гостиницы на период с 1 сентября по 31 октября в 2023 и 2024 годах. Оказалось, что за проживание в осенние месяцы путешественники платят в среднем 6,3 тысячи рублей в сутки.Наиболее доступные варианты - в Туапсе, Краснодаре и поселке Лазаревское. Там средняя стоимость ночи в объектах размещения – 4,1 тысячи, 4,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.Причем, Туапсе и Лазаревское — морские курорты с мягким климатом, где в начале осени туристы могут купаться. В Краснодаре удобно остановиться путешественникам, которые будут исследовать другие локации региона. Например, из города удобно добраться до поселка Джубга, где хорошие пляжи, сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая, известных своими винодельнями.До пяти тысяч рублей в сутки стоит номер в отелях поселка Витязево, Ростова-на-Дону и Пятигорска.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон
Эксперты: самые недорогие отели в бархатный сезон можно найти в Туапсе