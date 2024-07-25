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Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон - РИА Новости, 25.07.2024
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Туризм
 
05:02 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/puteshestviya-1961745319.html
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон - РИА Новости, 25.07.2024
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон
Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:02
2024-07-25T05:02
туризм
туризм
новости - туризм
туапсе
краснодар
россия
отдых в россии
отели
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel.Специалисты компании проанализировали средние цены на гостиницы на период с 1 сентября по 31 октября в 2023 и 2024 годах. Оказалось, что за проживание в осенние месяцы путешественники платят в среднем 6,3 тысячи рублей в сутки.Наиболее доступные варианты - в Туапсе, Краснодаре и поселке Лазаревское. Там средняя стоимость ночи в объектах размещения – 4,1 тысячи, 4,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.Причем, Туапсе и Лазаревское — морские курорты с мягким климатом, где в начале осени туристы могут купаться. В Краснодаре удобно остановиться путешественникам, которые будут исследовать другие локации региона. Например, из города удобно добраться до поселка Джубга, где хорошие пляжи, сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая, известных своими винодельнями.До пяти тысяч рублей в сутки стоит номер в отелях поселка Витязево, Ростова-на-Дону и Пятигорска.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961572953.html
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туризм, новости - туризм, туапсе, краснодар, россия, отдых в россии, отели, гостиницы, пятигорск, ростов-на-дону, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Туапсе, Краснодар, Россия, отдых в России, Отели, Гостиницы, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Отдых на море
Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон

Эксперты: самые недорогие отели в бархатный сезон можно найти в Туапсе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители в новом парке возле стадиона ФК "Краснодар"
Посетители в новом парке возле стадиона ФК Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании проанализировали средние цены на гостиницы на период с 1 сентября по 31 октября в 2023 и 2024 годах. Оказалось, что за проживание в осенние месяцы путешественники платят в среднем 6,3 тысячи рублей в сутки.
Наиболее доступные варианты - в Туапсе, Краснодаре и поселке Лазаревское. Там средняя стоимость ночи в объектах размещения – 4,1 тысячи, 4,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.
Причем, Туапсе и Лазаревское — морские курорты с мягким климатом, где в начале осени туристы могут купаться. В Краснодаре удобно остановиться путешественникам, которые будут исследовать другие локации региона. Например, из города удобно добраться до поселка Джубга, где хорошие пляжи, сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая, известных своими винодельнями.
До пяти тысяч рублей в сутки стоит номер в отелях поселка Витязево, Ростова-на-Дону и Пятигорска.
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