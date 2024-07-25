https://ria.ru/20240725/puteshestviya-1961745319.html

Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон

Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон - РИА Новости, 25.07.2024

Названы дешевые направления для отдыха в России в бархатный сезон

Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:02

2024-07-25T05:02

2024-07-25T05:02

туризм

туризм

новости - туризм

туапсе

краснодар

россия

отдых в россии

отели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151981/28/1519812804_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c094764ab3a67e55c7bb3d532a099471.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Определены популярные у самостоятельных туристов российские города, где можно недорого забронировать отель в бархатный сезон, сообщает МТС Travel.Специалисты компании проанализировали средние цены на гостиницы на период с 1 сентября по 31 октября в 2023 и 2024 годах. Оказалось, что за проживание в осенние месяцы путешественники платят в среднем 6,3 тысячи рублей в сутки.Наиболее доступные варианты - в Туапсе, Краснодаре и поселке Лазаревское. Там средняя стоимость ночи в объектах размещения – 4,1 тысячи, 4,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.Причем, Туапсе и Лазаревское — морские курорты с мягким климатом, где в начале осени туристы могут купаться. В Краснодаре удобно остановиться путешественникам, которые будут исследовать другие локации региона. Например, из города удобно добраться до поселка Джубга, где хорошие пляжи, сел Абрау-Дюрсо, Мысхако и станицы Голубицкая, известных своими винодельнями.До пяти тысяч рублей в сутки стоит номер в отелях поселка Витязево, Ростова-на-Дону и Пятигорска.

https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961572953.html

туапсе

краснодар

россия

пятигорск

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, туапсе, краснодар, россия, отдых в россии, отели, гостиницы, пятигорск, ростов-на-дону, отдых на море