https://ria.ru/20240725/prazdniki-1948672838.html

Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда

Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 25.07.2024

Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:42

2024-07-25T11:42

2024-07-25T11:50

инфографика

россия

общество

работа

выходные

праздники

календарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936347803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba212b9743acabc1ab8ba9f25e602932.png

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря 2024 года будут нерабочими); четырехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; двухдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня народного единства; а также один выходной на 31 января. Кроме того, россиян ждет три коротких рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня. Предварительный производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, работа, выходные, праздники, инфографика, календарь