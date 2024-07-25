Рейтинг@Mail.ru
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 25.07.2024 (обновлено: 11:50 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/prazdniki-1948672838.html
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 25.07.2024
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:42
2024-07-25T11:50
инфографика
россия
общество
работа
выходные
праздники
календарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936347803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba212b9743acabc1ab8ba9f25e602932.png
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря 2024 года будут нерабочими); четырехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; двухдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня народного единства; а также один выходной на 31 января. Кроме того, россиян ждет три коротких рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня. Предварительный производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936347803_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c3b8a21de999644c2be637a4364a57ca.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, работа, выходные, праздники, инфографика, календарь
Инфографика, Россия, Общество, Работа, Выходные, Праздники, Календарь
Инфографика

Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда

Читать ria.ru в
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря 2024 года будут нерабочими); четырехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; двухдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня народного единства; а также один выходной на 31 января. Кроме того, россиян ждет три коротких рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня. Предварительный производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект МинтрудаКалендарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
 
ИнфографикаРоссияОбществоРаботаВыходныеПраздникиКалендарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала