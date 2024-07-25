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Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 25.07.2024
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:42
2024-07-25T11:42
2024-07-25T11:50
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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает: 11-дневные новогодние каникулы (29, 30 и 31 декабря 2024 года будут нерабочими); четырехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; двухдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня народного единства; а также один выходной на 31 января. Кроме того, россиян ждет три коротких рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня. Предварительный производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.
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россия, общество, работа, выходные, праздники, инфографика, календарь
Инфографика, Россия, Общество, Работа, Выходные, Праздники, Календарь