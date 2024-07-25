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Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран - РИА Новости, 25.07.2024
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17:10 25.07.2024 (обновлено: 17:14 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/patrushev-1961998963.html
Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран
Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран
Речи о беспрепятственном проходе к портам Азовского моря судов агрессивных стран Запада, поддерживающих киевский режим, сейчас и быть не может, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:10
2024-07-25T17:14
россия
азовское море
черное море
николай патрушев
киев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Речи о беспрепятственном проходе к портам Азовского моря судов агрессивных стран Запада, поддерживающих киевский режим, сейчас и быть не может, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. По итогам конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке без России, но с участием представителей 91 государства, подписавшие коммюнике страны, в частности, призвали обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. "Учитывая агрессивный характер стран Запада, напрямую поддерживающих киевский режим в проведении боевых и террористических действий против России, ни о каком беспрепятственном проходе их судов к азовским портам в настоящее время не может быть и речи", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, Киев предпочитает не вспоминать о Конвенции Монтре, на долгие годы определившей режим пребывания нечерноморских государств в акватории Черного моря. "Ему попросту запрещает это делать Вашингтон", - пояснил Патрушев. "Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными", - добавил помощник президента РФ.
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азовское море
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россия, азовское море, черное море, николай патрушев, киев
Россия, Азовское море, Черное море, Николай Патрушев, Киев
Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран

Патрушев: Россия не допустит к азовским портам суда стран, поддерживающих Киев

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкАзовский морской порт
Азовский морской порт - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Азовский морской порт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Речи о беспрепятственном проходе к портам Азовского моря судов агрессивных стран Запада, поддерживающих киевский режим, сейчас и быть не может, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
По итогам конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке без России, но с участием представителей 91 государства, подписавшие коммюнике страны, в частности, призвали обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.
«
"Учитывая агрессивный характер стран Запада, напрямую поддерживающих киевский режим в проведении боевых и террористических действий против России, ни о каком беспрепятственном проходе их судов к азовским портам в настоящее время не может быть и речи", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, Киев предпочитает не вспоминать о Конвенции Монтре, на долгие годы определившей режим пребывания нечерноморских государств в акватории Черного моря. "Ему попросту запрещает это делать Вашингтон", - пояснил Патрушев.
"Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными", - добавил помощник президента РФ.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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16 июня, 16:24
 
РоссияАзовское мореЧерное мореНиколай ПатрушевКиев
 
 
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