https://ria.ru/20240725/patrushev-1961998963.html

Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран

Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев исключил доступ к азовским портам судов поддерживающих Киев стран

Речи о беспрепятственном проходе к портам Азовского моря судов агрессивных стран Запада, поддерживающих киевский режим, сейчас и быть не может, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:10

2024-07-25T17:10

2024-07-25T17:14

россия

азовское море

черное море

николай патрушев

киев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Речи о беспрепятственном проходе к портам Азовского моря судов агрессивных стран Запада, поддерживающих киевский режим, сейчас и быть не может, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. По итогам конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке без России, но с участием представителей 91 государства, подписавшие коммюнике страны, в частности, призвали обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. "Учитывая агрессивный характер стран Запада, напрямую поддерживающих киевский режим в проведении боевых и террористических действий против России, ни о каком беспрепятственном проходе их судов к азовским портам в настоящее время не может быть и речи", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, Киев предпочитает не вспоминать о Конвенции Монтре, на долгие годы определившей режим пребывания нечерноморских государств в акватории Черного моря. "Ему попросту запрещает это делать Вашингтон", - пояснил Патрушев. "Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными", - добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240616/more-1953253722.html

россия

азовское море

черное море

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азовское море, черное море, николай патрушев, киев