https://ria.ru/20240725/moskva-1962181835.html

Горслужбы Москвы помыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ

Горслужбы Москвы помыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ - РИА Новости, 26.07.2024

Горслужбы Москвы помыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ

Московские городские службы промыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса", установленный на ВДНХ, работы выполняли альпинисты, сообщил столичный комплекс... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-25T15:08

2024-07-25T15:08

2024-07-26T15:22

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские городские службы промыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса", установленный на ВДНХ, работы выполняли альпинисты, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. "Промыли монумент "Покорителям космоса" на Аллее Космонавтов на ВДНХ. Монумент высотой 107 метров сложен из титановых панелей. Общий вес конструкции - 250 тонн. Работы выполняли альпинисты, а промывка осуществлялась деминерализованной водой под давлением с использованием установки для высотной мойки и 20-метровой карбоновой штанги", - сказано в сообщении комплекса в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что памятники и монументы в Москве регулярно промывают с апреля по октябрь. Плановые работы проходят раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, после дождя, его могут мыть чаще - каждые две недели. Монумент "Покорителям космоса" высотой 107 метров был открыт в Москве 4 октября 1964 года в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. В помещениях основания памятника 10 апреля 1981 года был открыт Мемориальный музей космонавтики.

https://ria.ru/20240417/moskva-1940527537.html

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Алёна Пава

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