Горслужбы Москвы помыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковские городские службы промыли монумент "Покорителям космоса"
Московские городские службы промыли монумент "Покорителям космоса"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские городские службы промыли 107-метровый монумент "Покорителям космоса", установленный на ВДНХ, работы выполняли альпинисты, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
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"Промыли монумент "Покорителям космоса" на Аллее Космонавтов на ВДНХ. Монумент высотой 107 метров сложен из титановых панелей. Общий вес конструкции - 250 тонн. Работы выполняли альпинисты, а промывка осуществлялась деминерализованной водой под давлением с использованием установки для высотной мойки и 20-метровой карбоновой штанги", - сказано в сообщении комплекса в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что памятники и монументы в Москве регулярно промывают с апреля по октябрь. Плановые работы проходят раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, после дождя, его могут мыть чаще - каждые две недели.
Монумент "Покорителям космоса" высотой 107 метров был открыт в Москве 4 октября 1964 года в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. В помещениях основания памятника 10 апреля 1981 года был открыт Мемориальный музей космонавтики.
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