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МСБ России и Африки нужны механизмы выхода на рынки друг друга

МСБ России и Африки нужны механизмы выхода на рынки друг друга - РИА Новости, 25.07.2024

МСБ России и Африки нужны механизмы выхода на рынки друг друга

Малый и средний бизнес России и стран Африки нуждается в выработке специальных механизмов для выхода на рынки друг друга, заявила РИА Новости проректор НИУ ВШЭ, РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:19

2024-07-25T15:19

2024-07-25T15:19

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 25 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес России и стран Африки нуждается в выработке специальных механизмов для выхода на рынки друг друга, заявила РИА Новости проректор НИУ ВШЭ, шерпа Российской Федерации в "Женской двадцатке" (W20), директор Экспертного совета по участию России в объединении БРИКС Виктория Панова. "Для крупных компаний это более легкая задача. Для малого и среднего бизнеса необходима подготовка специалистов, знающих законодательство, культурные, политические и экономические аспекты, сложности и особенности рынка. В этом смысле российские университеты могли бы внести свой вклад на этом направлении. Кроме этого, необходимы законодательное сближение и платформенные решения", - сказала Панова на полях конференции Международного клуба "Валдай" "Россия-Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире". По ее словам, также препятствием является сохраняющаяся "зависимость от западного капитала". "Необходимо искать решения этому. Такой механизм может быть сформирован внутри БРИКС. Есть востребованность - будь то Африка, Латинская Америка или Азия - страны заинтересованы в осуществлении безбарьерной и суверенной торговли", - сказала она. Международный дискуссионный клуб "Валдай" провел свою вторую российско-африканскую конференцию "Россия – Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире". Она впервые состоялась на африканской территории – в Дар-эс-Саламе (Танзания).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, брикс, высшая школа экономики (вшэ), африка