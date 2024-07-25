МСБ России и Африки нужны механизмы выхода на рынки друг друга
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПроректор НИУ ВШЭ, директор Экспертного совета по участию России в объединении БРИКС Виктория Панова
Проректор НИУ ВШЭ, директор Экспертного совета по участию России в объединении БРИКС Виктория Панова
ДАР-ЭС-САЛАМ, 25 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес России и стран Африки нуждается в выработке специальных механизмов для выхода на рынки друг друга, заявила РИА Новости проректор НИУ ВШЭ, шерпа Российской Федерации в "Женской двадцатке" (W20), директор Экспертного совета по участию России в объединении БРИКС Виктория Панова.
«
"Для крупных компаний это более легкая задача. Для малого и среднего бизнеса необходима подготовка специалистов, знающих законодательство, культурные, политические и экономические аспекты, сложности и особенности рынка. В этом смысле российские университеты могли бы внести свой вклад на этом направлении. Кроме этого, необходимы законодательное сближение и платформенные решения", - сказала Панова на полях конференции Международного клуба "Валдай" "Россия-Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире".
По ее словам, также препятствием является сохраняющаяся "зависимость от западного капитала".
"Необходимо искать решения этому. Такой механизм может быть сформирован внутри БРИКС. Есть востребованность - будь то Африка, Латинская Америка или Азия - страны заинтересованы в осуществлении безбарьерной и суверенной торговли", - сказала она.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" провел свою вторую российско-африканскую конференцию "Россия – Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире". Она впервые состоялась на африканской территории – в Дар-эс-Саламе (Танзания).