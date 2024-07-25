https://ria.ru/20240725/lavrov-1962043316.html

Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров

Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2024

Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД КНР Ван И, что Москва будет работать с Пекином над предотвращением вмешательства внешних сил и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:07

2024-07-25T21:07

2024-07-25T21:31

в мире

китай

россия

москва

ван и (политик)

сергей лавров

пекин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД КНР Ван И, что Москва будет работать с Пекином над предотвращением вмешательства внешних сил и центральной ролью АСЕАН, передает агентство Синьхуа."Россия будет работать с Китаем над поддержкой центральной роли АСЕАН… и предотвращением вмешательства внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров", - пишет агентство.Министр иностранных дел России, по сообщению агентства, также заявил, что РФ и КНР поддерживают тесные связи, усиливают стратегическое сотрудничество, поддерживают справедливый миропорядок и способствуют созданию многополярного мира.Глава МИД Китая Ван И в свою очередь подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией ради сохранения открытого регионального сотрудничества, основанного на АСЕАН, продвижения регионального мира, стабильности и процветания.Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.

https://ria.ru/20240725/lavrov--1961985573.html

https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html

китай

россия

москва

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), сергей лавров, пекин