https://ria.ru/20240725/lavrov-1962043316.html
Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров
Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2024
Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД КНР Ван И, что Москва будет работать с Пекином над предотвращением вмешательства внешних сил и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:07
2024-07-25T21:07
2024-07-25T21:31
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ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД КНР Ван И, что Москва будет работать с Пекином над предотвращением вмешательства внешних сил и центральной ролью АСЕАН, передает агентство Синьхуа."Россия будет работать с Китаем над поддержкой центральной роли АСЕАН… и предотвращением вмешательства внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров", - пишет агентство.Министр иностранных дел России, по сообщению агентства, также заявил, что РФ и КНР поддерживают тесные связи, усиливают стратегическое сотрудничество, поддерживают справедливый миропорядок и способствуют созданию многополярного мира.Глава МИД Китая Ван И в свою очередь подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией ради сохранения открытого регионального сотрудничества, основанного на АСЕАН, продвижения регионального мира, стабильности и процветания.Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.
https://ria.ru/20240725/lavrov--1961985573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), сергей лавров, пекин
В мире, Китай, Россия, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Пекин
Россия и КНР будут работать над "центральной ролью АСЕАН", заявил Лавров
Лавров заявил, что Москва будет работать с Пекином над "центральной ролью АСЕАН"