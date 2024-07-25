Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-Байрам
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Курбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-Байрам в 2024 году, в каких регионах России дата торжества объявлена выходным днем, когда будет проводиться жертвоприношение, - в материале РИА Новости.
Курбан-Байрам
Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре.
"Название праздника имеет тюркское происхождение. На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — "праздник жертвы". Еще один перевод с древнего арабского означает Курбан — приближение, байрам — праздник", - объясняет блогер Анастасия Ампилова. "Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным, но и в нашей стране есть регионы и города, где объявляют этот день нерабочим", — объясняет Герман Барух, президент благотворительного фонда "Альтаф", правоверный мусульманин.
Когда отмечается
Курбан-Байрам не имеет постоянной даты, он отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза Байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан) на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В 2024 году праздник приходится на воскресенье 16 июня. Продолжаться он будет до четверга 20 июня включительно.
"Связано такое длительное празднование с тем, что мусульманин должен посетить всех родственников, а за один день это сделать невозможно. Кроме того верующие должны читать молитвы и проповеди. В дни празднования принято угощать всех людей и давать милостыню бедным", - говорит Анастасия Ампилова.
История и традиции
История праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.
"Ибрахим долго не мог иметь детей, и первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. В одну из ночей он увидел сон, где Всевышний просит его принести в жертву единственного, горячо любимого сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился со своим сыном в одну из долин под названием Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху. Сын и отец были искренне готовы свершить запланированное, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира", - рассказывает Герман Барух.
Суть Курбан-Байрама
Ибрахим успешно прошел испытание веры, а вся история показывает, что чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, самое важное – быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.
Порядок празднования
Подготовка к торжеству Курбан-Байрам начинается задолго до него. Дней за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. У кого есть возможность, отправляются в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа, рассказал Герман Барух.
© AP Photo / Oded BaliltyКупание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
© AP Photo / Oded Balilty
Купание в водопаде в честь праздника Курбан-байрам в Бейт-Шеане
Церемонии начинаются ранним утром с первых лучей солнца. Сперва необходимо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди, которую ведет имам. После этого рекомендуется посетить кладбище и навестить покойных родственников, прибраться там и привести в порядок могилы. Только после всех этих процедур происходит главное событие дня - обряд жертвоприношения.
Если у мусульманина нет возможности приобрести барана для принесения в жертву, иногда договариваются с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд вместе.
После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Также на столе обязательно должны быть десерты, ими угощают детей. При этом не допускается никаких спиртных напитков, на стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь последнюю часть оставляют дома. В странах и регионах, где ислам проповедуют большинство населения, происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый разнообразный стол.
В последующие дни праздника Курбан-Байрам принято навещать своих родственников, которые живут далеко, обязательно угощать их и принимать гостей у себя. Можно продолжать готовить блюда из принесенного в жертву животного, ведь еда должна быть свежей.
В этот день категорически запрещено:
- ходить в грязной одежде;
- заниматься тяжелым трудом;
- ругаться, сквернословить, обижать кого-либо;
- скупиться на милостыню и помощь нуждающимся.
Жертва на Курбан-Байрам
Жертвенное животное выбирается заранее. Его специально откармливают. Иногда украшают магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Но не все животные подходят для ритуала. Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна и красива. У животного не должно быть серьезных изъянов: отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста. Животное не должно быть слепым на один или оба глаза. Особь с подобными изъянами не может быть принесена в жертву.
В жертву можно приносить животное, у которого есть незначительные недостатки: сломана меньшая часть рога, повреждено несколько зубов или же животное немного хромает.
Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. 2–3 дня до Курбан-Байрама жертвенное животное содержат в специальном чистом месте, отделив от остальных.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Выходные и праздничные дни
В девяти регионах России, где этот праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. Так как в 2024 году Курбан-Байрам приходится на воскресенье, помимо основного дня празднования — 16 июня — некоторые регионы сделали выходным и следующий — 17 июня.
Курбан-Байрам в России
Мусульмане России широко празднуют Курбан-Байрам. Мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану. Например, в прошлом году в Казани был намечен следующий порядок:
- 2:30 — утренний намаз;
- 2:35-3:10 – чтение вслух священного Корана;
- 3:00-3:30 – праздничный вагаз (проповедь);
- 03:30 – гает-намаз (молитва);
- 03:40 – проповедь на арабском языке.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
После проведения намаза, в специально отведенных местах будут производиться жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе, например, для этого действует специальный сервис, на котором можно онлайн заказать жертвоприношение от своего имени.