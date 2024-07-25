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Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму - РИА Новости, 25.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:51 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gubernator-1962032277.html
Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму
Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму - РИА Новости, 25.07.2024
Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:51
2024-07-25T19:51
ямало-ненецкий автономный округ
севастополь
ямал
дмитрий артюхов
михаил развожаев
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную войсковую часть в поселке Кача, где пообщался с ямальскими военнослужащими, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, Артюхов и Развожаев договорились о развитии межрегионального взаимодействия. Особое внимание будет уделено культурному сотрудничеству, сфере молодежной политики и патриотическим поездкам ямальских детей в город-герой. Также губернаторы возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, после чего глава Ямала посетил воинскую часть в поселке Кача, где пообщался с северянами, которые проходят здесь срочную службу. "Я надеюсь, что этот год на службе вам многое даст. Всегда служба в армии несет особые смыслы, ребята меняются к лучшему на глазах. Сейчас, когда идет специальная военная операция, это особенно важно. Независимо от того, что вы выберете дальше – продолжать идти по воинской стезе или вернуться в гражданскую жизнь, – понимание, что такое Родина и как ее нужно защищать, останется с вами навсегда", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Отмечается, что губернатор вручил офицерам часы с символикой части и гравировкой "Ямал защитникам Отечества", а также наградил несколько солдат-срочников за высокую воинскую дисциплину и старание на службе. В 2001 году Ямало-Ненецкий автономный округ и командование Черноморского флота заключили соглашение о военно-шефских связях, в рамках которого регион взял шефство над БДК "Ямал" и базой морской авиации в Каче. ЯНАО помогает с проведением ремонта имущества и помещений частей, улучшением материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих и реализует гуманитарные проекты.
https://ria.ru/20231109/memorial-1908493748.html
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севастополь, ямал, дмитрий артюхов, михаил развожаев, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ямал, Дмитрий Артюхов, Михаил Развожаев, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму

© Фото : пресс-служба администрации ЯНАОГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефную воинскую часть в Крыму
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефную воинскую часть в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации ЯНАО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефную воинскую часть в Крыму
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную войсковую часть в поселке Кача, где пообщался с ямальскими военнослужащими, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, Артюхов и Развожаев договорились о развитии межрегионального взаимодействия. Особое внимание будет уделено культурному сотрудничеству, сфере молодежной политики и патриотическим поездкам ямальских детей в город-герой. Также губернаторы возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, после чего глава Ямала посетил воинскую часть в поселке Кача, где пообщался с северянами, которые проходят здесь срочную службу.
«
"Я надеюсь, что этот год на службе вам многое даст. Всегда служба в армии несет особые смыслы, ребята меняются к лучшему на глазах. Сейчас, когда идет специальная военная операция, это особенно важно. Независимо от того, что вы выберете дальше – продолжать идти по воинской стезе или вернуться в гражданскую жизнь, – понимание, что такое Родина и как ее нужно защищать, останется с вами навсегда", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Отмечается, что губернатор вручил офицерам часы с символикой части и гравировкой "Ямал защитникам Отечества", а также наградил несколько солдат-срочников за высокую воинскую дисциплину и старание на службе.
В 2001 году Ямало-Ненецкий автономный округ и командование Черноморского флота заключили соглашение о военно-шефских связях, в рамках которого регион взял шефство над БДК "Ямал" и базой морской авиации в Каче. ЯНАО помогает с проведением ремонта имущества и помещений частей, улучшением материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих и реализует гуманитарные проекты.
Открытие памятника Героям Отечества на аллее Мужества в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале
9 ноября 2023, 19:24
 
Ямало-Ненецкий автономный округСевастопольЯмалДмитрий АртюховМихаил РазвожаевЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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