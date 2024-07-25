https://ria.ru/20240725/gubernator-1962032277.html

Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму

Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму - РИА Новости, 25.07.2024

Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:51

2024-07-25T19:51

2024-07-25T19:51

ямало-ненецкий автономный округ

севастополь

ямал

дмитрий артюхов

михаил развожаев

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную войсковую часть в поселке Кача, где пообщался с ямальскими военнослужащими, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным властей, Артюхов и Развожаев договорились о развитии межрегионального взаимодействия. Особое внимание будет уделено культурному сотрудничеству, сфере молодежной политики и патриотическим поездкам ямальских детей в город-герой. Также губернаторы возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, после чего глава Ямала посетил воинскую часть в поселке Кача, где пообщался с северянами, которые проходят здесь срочную службу. "Я надеюсь, что этот год на службе вам многое даст. Всегда служба в армии несет особые смыслы, ребята меняются к лучшему на глазах. Сейчас, когда идет специальная военная операция, это особенно важно. Независимо от того, что вы выберете дальше – продолжать идти по воинской стезе или вернуться в гражданскую жизнь, – понимание, что такое Родина и как ее нужно защищать, останется с вами навсегда", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Отмечается, что губернатор вручил офицерам часы с символикой части и гравировкой "Ямал защитникам Отечества", а также наградил несколько солдат-срочников за высокую воинскую дисциплину и старание на службе. В 2001 году Ямало-Ненецкий автономный округ и командование Черноморского флота заключили соглашение о военно-шефских связях, в рамках которого регион взял шефство над БДК "Ямал" и базой морской авиации в Каче. ЯНАО помогает с проведением ремонта имущества и помещений частей, улучшением материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих и реализует гуманитарные проекты.

https://ria.ru/20231109/memorial-1908493748.html

севастополь

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

севастополь, ямал, дмитрий артюхов, михаил развожаев, ямало-ненецкий автономный округ (янао)