Глава Ямала посетил подшефную воинскую часть в Крыму
© Фото : пресс-служба администрации ЯНАОГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефную воинскую часть в Крыму
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефную воинскую часть в Крыму
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и посетил подшефную войсковую часть в поселке Кача, где пообщался с ямальскими военнослужащими, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, Артюхов и Развожаев договорились о развитии межрегионального взаимодействия. Особое внимание будет уделено культурному сотрудничеству, сфере молодежной политики и патриотическим поездкам ямальских детей в город-герой. Также губернаторы возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, после чего глава Ямала посетил воинскую часть в поселке Кача, где пообщался с северянами, которые проходят здесь срочную службу.
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"Я надеюсь, что этот год на службе вам многое даст. Всегда служба в армии несет особые смыслы, ребята меняются к лучшему на глазах. Сейчас, когда идет специальная военная операция, это особенно важно. Независимо от того, что вы выберете дальше – продолжать идти по воинской стезе или вернуться в гражданскую жизнь, – понимание, что такое Родина и как ее нужно защищать, останется с вами навсегда", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Отмечается, что губернатор вручил офицерам часы с символикой части и гравировкой "Ямал защитникам Отечества", а также наградил несколько солдат-срочников за высокую воинскую дисциплину и старание на службе.
В 2001 году Ямало-Ненецкий автономный округ и командование Черноморского флота заключили соглашение о военно-шефских связях, в рамках которого регион взял шефство над БДК "Ямал" и базой морской авиации в Каче. ЯНАО помогает с проведением ремонта имущества и помещений частей, улучшением материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих и реализует гуманитарные проекты.
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