Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора
Задержан участник ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Бусаргина
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиНа месте столкновения двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
На месте столкновения двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа Бусаргина, сообщило Главное управление МВД по Саратовской области.
«
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области 19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В понедельник 19-летний саратовец за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате ДТП пассажиры легковушки 19 и 17 лет умерли на месте. СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали.
В четверг губернатор поблагодарил в своем Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни и отметил, что вернулся к работе.
В свою очередь, в отношении водителя Lada Granta возбудили уголовное дело.