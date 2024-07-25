https://ria.ru/20240725/dtp-1962034868.html

Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора - РИА Новости, 25.07.2024

Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:04

2024-07-25T20:04

2024-07-25T21:05

происшествия

авто

россия

саратовская область

саратов

роман бусаргин

lada vesta

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САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа Бусаргина, сообщило Главное управление МВД по Саратовской области."Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области 19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения", — говорится в публикации в Telegram-канале.В понедельник 19-летний саратовец за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате ДТП пассажиры легковушки 19 и 17 лет умерли на месте. СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали. В четверг губернатор поблагодарил в своем Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни и отметил, что вернулся к работе. В свою очередь, в отношении водителя Lada Granta возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20240725/gubernator-1961884868.html

россия

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, lada vesta