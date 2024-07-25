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Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора - РИА Новости, 25.07.2024
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20:04 25.07.2024 (обновлено: 21:05 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/dtp-1962034868.html
Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора
Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора - РИА Новости, 25.07.2024
Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора
Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:04
2024-07-25T21:05
происшествия
авто
россия
саратовская область
саратов
роман бусаргин
lada vesta
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САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа Бусаргина, сообщило Главное управление МВД по Саратовской области.&quot;Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области 19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В понедельник 19-летний саратовец за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате ДТП пассажиры легковушки 19 и 17 лет умерли на месте. СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали. В четверг губернатор поблагодарил в своем Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни и отметил, что вернулся к работе. В свою очередь, в отношении водителя Lada Granta возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20240725/gubernator-1961884868.html
россия
саратовская область
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происшествия, авто, россия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, lada vesta
Происшествия, Авто, Россия, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Lada Vesta
Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

Задержан участник ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Бусаргина

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской областиНа месте столкновения двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
На месте столкновения двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области
На месте столкновения двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, при котором погибли два человека, включая, по информации СМИ, сына главы региона Романа Бусаргина, сообщило Главное управление МВД по Саратовской области.
«

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области 19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В понедельник 19-летний саратовец за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате ДТП пассажиры легковушки 19 и 17 лет умерли на месте. СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали.
В четверг губернатор поблагодарил в своем Telegram-канале жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни и отметил, что вернулся к работе.
В свою очередь, в отношении водителя Lada Granta возбудили уголовное дело.
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Бусаргин, о гибели сына которого писали СМИ, поблагодарил за поддержку
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияАвтоРоссияСаратовская областьСаратовРоман БусаргинLada Vesta
 
 
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