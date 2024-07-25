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Боец "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по югу Ливана, сообщил ЦАХАЛ - РИА Новости, 25.07.2024
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15:25 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/boets-1961961991.html
Боец "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по югу Ливана, сообщил ЦАХАЛ
Боец "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по югу Ливана, сообщил ЦАХАЛ - РИА Новости, 25.07.2024
Боец "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по югу Ливана, сообщил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) идентифицировала бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе Раб-эль-Талатини на юге Ливана, откуда ранее совершались РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:25
2024-07-25T15:25
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) идентифицировала бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе Раб-эль-Талатини на юге Ливана, откуда ранее совершались запуски ракет по северным территориям Израиля, после чего нанесла авиаудар по цели, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Сегодня (в четверг) солдаты ЦАХАЛ идентифицировали террориста "Хезболлах", действовавшего в районе Раб-эль-Талатини на юге Ливана, откуда ранее было выпущено множество снарядов в сторону территории Израиля. Вскоре после идентификации террориста ВВС ЦАХАЛ нанесли по нему удар", - говорится в сообщении пресс-службы армии. По данным военных, дополнительные авиаудары были нанесены по районам Шебаа, и Айта аш-Шаб на юле Ливана. Израильские военные регулярно сообщают о ликвидациях высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961830952.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боец "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по югу Ливана, сообщил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: боец "Хезболлы" погиб при ударе израильских ВВС по югу Ливана

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) идентифицировала бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районе Раб-эль-Талатини на юге Ливана, откуда ранее совершались запуски ракет по северным территориям Израиля, после чего нанесла авиаудар по цели, сообщила в четверг пресс-служба армии.
«
"Сегодня (в четверг) солдаты ЦАХАЛ идентифицировали террориста "Хезболлах", действовавшего в районе Раб-эль-Талатини на юге Ливана, откуда ранее было выпущено множество снарядов в сторону территории Израиля. Вскоре после идентификации террориста ВВС ЦАХАЛ нанесли по нему удар", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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По данным военных, дополнительные авиаудары были нанесены по районам Шебаа, и Айта аш-Шаб на юле Ливана.
Израильские военные регулярно сообщают о ликвидациях высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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