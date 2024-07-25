https://ria.ru/20240725/balashiha-1961863356.html

В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон

В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон - РИА Новости, 25.07.2024

В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон

Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе в среду вечером, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:05

2024-07-25T09:05

2024-07-25T09:41

происшествия

авто

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе в среду вечером, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Московской области. "24 июля около 21.20 на Балашихинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1971 г.р., управляя легковой автомашиной марки Nissan, совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, балашиха, московская область (подмосковье)