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В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон - РИА Новости, 25.07.2024
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09:05 25.07.2024 (обновлено: 09:41 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/balashiha-1961863356.html
В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон
В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон - РИА Новости, 25.07.2024
В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон
Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе в среду вечером, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:05
2024-07-25T09:41
происшествия
авто
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе в среду вечером, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Московской области. "24 июля около 21.20 на Балашихинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1971 г.р., управляя легковой автомашиной марки Nissan, совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, россия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе автомобиль въехал в торговый павильон

Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе в среду вечером, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Московской области.
«
"24 июля около 21.20 на Балашихинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1971 г.р., управляя легковой автомашиной марки Nissan, совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
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ПроисшествияАвтоРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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