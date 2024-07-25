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Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией - РИА Новости, 25.07.2024
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09:21 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/asad-1961866389.html
Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией
Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией - РИА Новости, 25.07.2024
Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией
На протяжении десятилетий отношения между Россией и Сирией сохраняют доверительный уровень, что говорит о зрелости народов двух стран, заявил президент Сирии... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:21
2024-07-25T09:21
в мире
сирия
россия
башар асад
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На протяжении десятилетий отношения между Россией и Сирией сохраняют доверительный уровень, что говорит о зрелости народов двух стран, заявил президент Сирии Башар Асад. "В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли сложные испытания. Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все десятилетия отношения между нашими странами сохраняют доверительный уровень и это показатель зрелости наших народов", - сказал он.
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в мире, сирия, россия, башар асад
В мире, Сирия, Россия, Башар Асад
Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией

Асад: отношения России и Сирии сохраняют доверительный уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На протяжении десятилетий отношения между Россией и Сирией сохраняют доверительный уровень, что говорит о зрелости народов двух стран, заявил президент Сирии Башар Асад.
«
"В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли сложные испытания. Эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все десятилетия отношения между нашими странами сохраняют доверительный уровень и это показатель зрелости наших народов", - сказал он.
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