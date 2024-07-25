https://ria.ru/20240725/asad-1961863867.html

Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений

Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений - РИА Новости, 25.07.2024

Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений

Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:06

2024-07-25T09:06

2024-07-25T09:40

россия

сирия

в мире

владимир путин

башар асад

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений.Встреча прошла накануне вечером в Кремле."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", - сказал Путин.Президент добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, при этом в этой сфере остается много вопросов."Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с Вами и это обсудить", - сказал Путин на встрече в Кремле, которая прошла накануне.

https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сирия, в мире, владимир путин, башар асад