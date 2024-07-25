https://ria.ru/20240725/asad-1961863867.html
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений - РИА Новости, 25.07.2024
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:06
2024-07-25T09:06
2024-07-25T09:40
россия
сирия
в мире
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений.Встреча прошла накануне вечером в Кремле."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", - сказал Путин.Президент добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, при этом в этой сфере остается много вопросов."Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с Вами и это обсудить", - сказал Путин на встрече в Кремле, которая прошла накануне.
https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html
https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, в мире, владимир путин, башар асад
Россия, Сирия, В мире, Владимир Путин, Башар Асад
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений
Путин на встрече с Асадом предложил поговорить обо всем комплексе отношений
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений.
Встреча прошла накануне вечером в Кремле.
"Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", - сказал Путин
.
Президент добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, при этом в этой сфере остается много вопросов.
"Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с Вами и это обсудить", - сказал Путин на встрече в Кремле, которая прошла накануне.