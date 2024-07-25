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Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений - РИА Новости, 25.07.2024
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09:06 25.07.2024 (обновлено: 09:40 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/asad-1961863867.html
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений - РИА Новости, 25.07.2024
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:06
2024-07-25T09:40
россия
сирия
в мире
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений.Встреча прошла накануне вечером в Кремле."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", - сказал Путин.Президент добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, при этом в этой сфере остается много вопросов."Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с Вами и это обсудить", - сказал Путин на встрече в Кремле, которая прошла накануне.
https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html
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россия, сирия, в мире, владимир путин, башар асад
Россия, Сирия, В мире, Владимир Путин, Башар Асад
Путин предложил Асаду поговорить обо всем комплексе отношений

Путин на встрече с Асадом предложил поговорить обо всем комплексе отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что они поговорят по всему комплексу отношений.
Встреча прошла накануне вечером в Кремле.
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"Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже", - сказал Путин.
Президент добавил, что в торгово-экономических отношениях России и Сирии есть перспективные направления, при этом в этой сфере остается много вопросов.
"Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с Вами и это обсудить", - сказал Путин на встрече в Кремле, которая прошла накануне.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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