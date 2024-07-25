https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html

В Японии сообщили о работе G7 над "спорными вопросами" по активам России

В Японии сообщили о работе G7 над "спорными вопросами" по активам России - РИА Новости, 25.07.2024

В Японии сообщили о работе G7 над "спорными вопросами" по активам России

Страны G7 будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава министерства финансов... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:41

2024-07-25T05:41

2024-07-25T05:42

россия

украина

япония

сюнъити судзуки

сергей лавров

g7

евросоюз

большая двадцатка

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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Страны G7 будут прорабатывать детали спорных вопросов по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки. Японский министр принял участие во встрече глав минфинов стран G7 в Бразилии. "Япония подчеркнула важность того, чтобы и впредь страны G7 в единстве продолжали помощь Украине. Для реализации мер помощи с использованием замороженных активов России в дальнейшем мы хотим поработать детали различных спорных вопросов о построении (такой – ред.) системы", - сказал Судзуки, передает телеканал NHK. На этой же пресс-конференции он заявил, что решение по использованию замороженных активов РФ "в этот раз не принято, дискуссия продолжается". В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Сообщалось, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании министров финансов и глав центробанков стран "семерки" в Рио-де-Жанейро на полях встречи в рамках G20 24-26 июля. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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россия, украина, япония, сюнъити судзуки, сергей лавров, g7, евросоюз, большая двадцатка, санкции в отношении россии