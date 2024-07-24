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Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.07.2024
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11:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zelenskij-1961647240.html
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.07.2024
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук
Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:17
2024-07-24T11:17
в мире
донбасс
владимир зеленский
виктор медведчук
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан", - написал Медведчук в материале, опубликованном на сайте указанного движения. Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. "Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями", - отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский "заразил" этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого "антироссийского шабаша" не было там даже во времена Холодной войны.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
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в мире, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан", - написал Медведчук в материале, опубликованном на сайте указанного движения.
Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. "Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями", - отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский "заразил" этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого "антироссийского шабаша" не было там даже во времена Холодной войны.
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