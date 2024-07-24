https://ria.ru/20240724/zelenskij-1961647240.html
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.07.2024
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук
Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:17
2024-07-24T11:17
2024-07-24T11:17
в мире
донбасс
владимир зеленский
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан", - написал Медведчук в материале, опубликованном на сайте указанного движения. Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. "Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями", - отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский "заразил" этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого "антироссийского шабаша" не было там даже во времена Холодной войны.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе