https://ria.ru/20240724/zelenskij-1961647240.html

Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук

Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.07.2024

Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук

Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:17

2024-07-24T11:17

2024-07-24T11:17

в мире

донбасс

владимир зеленский

виктор медведчук

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан", - написал Медведчук в материале, опубликованном на сайте указанного движения. Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. "Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями", - отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский "заразил" этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого "антироссийского шабаша" не было там даже во времена Холодной войны.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

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в мире, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук