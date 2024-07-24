https://ria.ru/20240724/zaluzhnyj-1961832833.html

СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34 - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:45

2024-07-24T22:45

2024-07-24T22:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34 в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского. "Экс-главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта в 2022 году", - сообщает СМИ. В распоряжении телеканала оказался протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского — участника операции, которого Киев считает ответственным за неудачу. СМИ ознакомилось с данными в ходе расследования уголовного дела показаниями Червинского, которого украинские власти обвиняют в неудачной попытке угнать российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Как отмечается в материале, сам Червинский не признаёт свою вину, а на допросах заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ. Операция спецслужб по угону российского военного самолёта координировалась на самом верху, в курсе были руководители обоих ведомств, утверждает экс-полковник ВСУ. Уточняется, что в её состав вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования "Центр" ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко. "Главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным было подписано письмо в адрес главы СБУ Ивана Баканова о задействовании сотрудника Гавриленко", - приводится текст допроса экс-полковника ВСУ Червинского в СМИ. Телеканал, ознакомившись с протоколом его допроса, выяснило, что именно главком Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занималась спецоперацией. "Бывший полковник, по его словам, не только лично видел эти документы, но и хранил их у себя. Письмо Залужного Баканову он через курьера передал в приёмную главы СБУ в Киеве. Распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира", - пишет СМИ. Так, согласно показаниям Червинского, которые опубликовал телеканал, в рабочей группе не было старшего, каждый участник действовал на своем направлении "по общему замыслу". Именно Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, привлек к работе Червинского. По его словам, СБУ не выделяла деньги на эти нужды. Червинский за всё время перевёл около шести-восьми тысяч долларов на электронный кошелёк, который ему дал Гавриленко. Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. "На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного лётчика. Он подтвердил, что их группа вела переписку с несколькими претендентами на роль перебежчика. Однако в конце концов остался только один военнослужащий РФ, в котором Киев был наиболее уверен", - сообщает СМИ. Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. В июле 2022 года ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ФСБ, разведка минобороны Украины хотела склонить российских летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС угнать самолеты и после перелета посадить их на украинские военные аэродромы. Украинская военная разведка обещала заплатить до двух миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, а жен обещали отправить в Прибалтику, Германию, Болгарию. В реальности же украинская разведка была намерена взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, а штурмана угоняемого на Украину самолета планировалось отравить клофелином. Согласно обнародованным ФСБ материалам, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html

https://ria.ru/20240724/poteri-1961621497.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html

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