Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34 - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zaluzhnyj-1961832833.html
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34 - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34
Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:45
2024-07-24T22:45
специальная военная операция на украине
справки
украина
киев
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34 в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского. "Экс-главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта в 2022 году", - сообщает СМИ. В распоряжении телеканала оказался протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского — участника операции, которого Киев считает ответственным за неудачу. СМИ ознакомилось с данными в ходе расследования уголовного дела показаниями Червинского, которого украинские власти обвиняют в неудачной попытке угнать российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Как отмечается в материале, сам Червинский не признаёт свою вину, а на допросах заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ. Операция спецслужб по угону российского военного самолёта координировалась на самом верху, в курсе были руководители обоих ведомств, утверждает экс-полковник ВСУ. Уточняется, что в её состав вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования "Центр" ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко. "Главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным было подписано письмо в адрес главы СБУ Ивана Баканова о задействовании сотрудника Гавриленко", - приводится текст допроса экс-полковника ВСУ Червинского в СМИ. Телеканал, ознакомившись с протоколом его допроса, выяснило, что именно главком Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занималась спецоперацией. "Бывший полковник, по его словам, не только лично видел эти документы, но и хранил их у себя. Письмо Залужного Баканову он через курьера передал в приёмную главы СБУ в Киеве. Распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира", - пишет СМИ. Так, согласно показаниям Червинского, которые опубликовал телеканал, в рабочей группе не было старшего, каждый участник действовал на своем направлении "по общему замыслу". Именно Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, привлек к работе Червинского. По его словам, СБУ не выделяла деньги на эти нужды. Червинский за всё время перевёл около шести-восьми тысяч долларов на электронный кошелёк, который ему дал Гавриленко. Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. "На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного лётчика. Он подтвердил, что их группа вела переписку с несколькими претендентами на роль перебежчика. Однако в конце концов остался только один военнослужащий РФ, в котором Киев был наиболее уверен", - сообщает СМИ. Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. В июле 2022 года ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ФСБ, разведка минобороны Украины хотела склонить российских летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС угнать самолеты и после перелета посадить их на украинские военные аэродромы. Украинская военная разведка обещала заплатить до двух миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, а жен обещали отправить в Прибалтику, Германию, Болгарию. В реальности же украинская разведка была намерена взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, а штурмана угоняемого на Украину самолета планировалось отравить клофелином. Согласно обнародованным ФСБ материалам, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html
https://ria.ru/20240724/poteri-1961621497.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, украина, киев, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-34
Специальная военная операция на Украине, Справки, Украина, Киев, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Су-34
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

RT: Залужный лично санкционировал провальную операции по угону Су-34

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34 в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского.
«
"Экс-главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта в 2022 году", - сообщает СМИ.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии
23 июля, 06:15
В распоряжении телеканала оказался протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского — участника операции, которого Киев считает ответственным за неудачу. СМИ ознакомилось с данными в ходе расследования уголовного дела показаниями Червинского, которого украинские власти обвиняют в неудачной попытке угнать российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Как отмечается в материале, сам Червинский не признаёт свою вину, а на допросах заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ. Операция спецслужб по угону российского военного самолёта координировалась на самом верху, в курсе были руководители обоих ведомств, утверждает экс-полковник ВСУ.
Уточняется, что в её состав вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования "Центр" ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко.
«
"Главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным было подписано письмо в адрес главы СБУ Ивана Баканова о задействовании сотрудника Гавриленко", - приводится текст допроса экс-полковника ВСУ Червинского в СМИ.
Телеканал, ознакомившись с протоколом его допроса, выяснило, что именно главком Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занималась спецоперацией.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
Вчера, 09:08
«
"Бывший полковник, по его словам, не только лично видел эти документы, но и хранил их у себя. Письмо Залужного Баканову он через курьера передал в приёмную главы СБУ в Киеве. Распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира", - пишет СМИ.
Так, согласно показаниям Червинского, которые опубликовал телеканал, в рабочей группе не было старшего, каждый участник действовал на своем направлении "по общему замыслу". Именно Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, привлек к работе Червинского. По его словам, СБУ не выделяла деньги на эти нужды. Червинский за всё время перевёл около шести-восьми тысяч долларов на электронный кошелёк, который ему дал Гавриленко. Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации.
«
"На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного лётчика. Он подтвердил, что их группа вела переписку с несколькими претендентами на роль перебежчика. Однако в конце концов остался только один военнослужащий РФ, в котором Киев был наиболее уверен", - сообщает СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00
Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
В июле 2022 года ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ФСБ, разведка минобороны Украины хотела склонить российских летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС угнать самолеты и после перелета посадить их на украинские военные аэродромы. Украинская военная разведка обещала заплатить до двух миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, а жен обещали отправить в Прибалтику, Германию, Болгарию. В реальности же украинская разведка была намерена взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, а штурмана угоняемого на Украину самолета планировалось отравить клофелином.
Согласно обнародованным ФСБ материалам, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Депутат Рады подала заявление на Залужного в СБУ и офис генпрокурора
1 июля, 23:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиУкраинаКиевРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Су-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала